Jubel i Brøndby! Sæsonens første sejr

Der skulle gå syv runder før de danske mestre fra Brøndby fik sæsonens første sejr.

2-0 blev FC Midtjylland besejret foran 13.777 begejstrede tilskuere på Brøndby Stadion.

Men det var udelukkende i kraft af en storslået anden halvleg, at Brøndby hev sejren i land. For de var voldsomt på hælene før pausen.

Anis Ben Slimane åbnede scoringen, da han midt i feltet sparkede Andreas Bruus glimrende forarbejde i mål.

Anis Ben Slimane og Mikael Uhre scorede for Brøndby, der sikrede sig sæsonens første sejr. Foto: Lars Poulsen.

Mikael Uhre doblede scoringen, da han sprintede fra FCM-forsvaret og elegant loppede bolden over en sagesløs Jonas Lössl.

Når FC Midtjylland skal evaluere opgøret, kan de kun kigge indad. For de mange uskarpe afslutninger kostede point på kontoen efter besøget i Brøndby.

Før pausen lignede Brøndby et mandskab uden sammenhæng og harmoni. De sejlede rundt uden styring over spillet på banen.

Efter Brøndby på det nærmeste var blevet rundbarberet det første kvarter, handlede mestertræner Niels Frederiksen hurtigt og konsekvent.

Han flåede Anton Skipper ud efter en mildest talt svag indsats, hvor han var involveret i flere af de situationer, der burde have ført til FCM-scoring.

Udskiftningen var også af taktisk karakter, da Brøndby gik fra tre til fire i bagkæden. Med indskiftningen af Morten Frendrup fik de stabiliseret den centrale del af midtbanen, hvor Brøndby hidtil havde været i undertal.

Det var kun manglende kvalitet i afslutningerne og storspil af Mads Hermansen i Brøndby-målet, der leverede mesterlige refleksredninger.

Bo Henriksen så bekymret ud, da Brøndby kom på 2-0. Han må hjem og træne afslutninger med sit mandskab. Foto: Lars Poulsen.

Efter få minutters spil serverede Gustav Isaksen en sukkerbold til Awer Mabil, men han headede lige forbi.

Umiddelbart efter stod Evander helt fri midt for målet, men her vandt Mads Hermansen den direkte duel med en flot redning.

Brøndby var heldige i startfasen af kampen. For kort efter ramte Gustav Isaksen stolpen på et hovedstød, hvor Evander havde leveret forarbejdet.

Men Brøndby fik arbejdet sig ind i opgøret, og Simon Hedlund burde have scoret, da han stod alene med Jonas Lössl. Men FCM-keeperen var hurtigt nede for at blokere afslutningen.

I de livlige og underholdende første 45 minutter kom Mads Hermansen i fokus kort før pausen. Han måtte redde sin egen fejl.

En alt for kort aflevering til Josip Radosevic havnede på FCM-fødder, men Pione Sisto tabte duellen mod Brøndby-keeperen, der igen viste reflekser fra højeste hylde.

Derved fik Mads Hermansen i sandhed oprejning for den uheldige rolle, han spillede i onsdags, da Brøndby glippede Champions League. Den talentfulde keeper blev i sandhed Brøndbys redningsmand.