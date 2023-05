Jubler over helten: - Han gør alt rigtigt

Tilløbet har været lidt langt.

Men pilen har peget i den rigtige retning længe for 21-årige Mathias Kvistgaarden.

Kulminationen kom mod Randers, hvor han scorede to og lagde op til et tredje, da Brøndby på en halvleg ud- og nedspillede hjemmeholdet. Det var den første scoring for Brøndby-kometen siden 21. august i Superligaen.

Mathias Kvistgaarden stod stærkt i billedet med to scoringer og ét oplæg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Og for cheftræner Jesper Sørensen har det kun været et spørgsmål om tid, før han for alvor slog til.

- Kvistgaarden har været rigtig god hele foråret. Han gør alt rigtigt i hverdagen, scorer mål til træning, så vi har kun ventet på det her skulle komme.

- Han er jo hurtig, pågående og meget målfarlig. Og så er Kvistgaarden altså ingen dårlig afslutter, siger Jesper Sørensen.

Mathias Kvistgaarden lagde op til det første og scorede de to næste. Her venter Oho Omoijuanfo efter en af scoringerne. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Brøndby-træneren har været med til at omskole den unge hurtigløber. For han startede som spidsangriber, men med indkøbet af Ohi Omoijuanfo, var der ligesom ikke plads til Kvistgaarden på den position.

- Da han spillede angriber, havde han problemer med, hvor han skulle løbe hen. Han løb alt for meget – i holdets tjeneste. Han brugte mange kræfter. Nu giver vi ham flere pauser, når han spiller ude på kanten, forklarer Jesper Sørensen, der valgte at udskifte ham efter en times spil fordi baglåret strammede lidt op.

- De mål var længe ventet og det var tiltrængt at se nettet blafre igen. Det her var afgjort en af mine bedre halvlege i Superligaen, siger Mathias Kvistgaarden og uddyber:

Mathias Kvistgaarden kærte rundt med Adam Andersson, der blev flået ud i pausen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Jeg synes mine præstationer er blevet bedre i foråret. Så for mig har det kun været et spørgsmål om tid, hvornår jeg slog til, forklarer Kvistgaarden, der i vinter valgte at skifte agent til Ebbe Sand.

Brøndby-legenden har hjulpet ham, så han har kunnet udvikle sit offensive spil.

Mathias Kvistgaarden og Håkon Evjen i omfavnelse efter 1-0 målet, som var et samarbejde mellem dem. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Selvfølgelig har jeg talt en del med Ebbe om de offensive situationer, jeg havner i. Han var en spiller, jeg gerne vil spejle mig i, forklarer Mathias Kvistgaarden, der også har lært at bruge kræfterne rigtigt.

- Jeg er glad for min position på kanten, jeg har lært at skrue lidt ned for energien og tage de pauser, som er nødvendige. Jeg har set noget video fra mine tidligere kampe, hvor jeg godt kan se, jeg brugte mine kræfter forkert ved at lave mange forkerte løb. Nu bruger jeg dem rigtigt ude på kanten, påpeger han.