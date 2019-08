Jubler over sen kasse: Målet var planlagt

Se også: Kæmpe drama: Brøndby-triumf i lind strøm

(Brøndby Stadion): Med to scoringer kronede unge Jesper Lindstrøm en stor aften, da han var årsagen bag Brøndbys videre europæiske avancement.

Polske Lechia Gdansk blev sendt hjem med en lussing på 4-1, og Lindstrøm, der også scorede i weekenden mod OB, blev helten.

Inden den forlængede spilletid blev han skiftet ind og greb chancen.

- Jeg får bare at vide, at jeg skal ind og give den gas. At jeg skal prøve at gøre noget specielt, så vi får et mål. Jeg har en kæmpe chance, da jeg kommer ind, som jeg kyler over mål. Men jeg har altid lært, at man bare skal komme videre fra sine fejl og ikke tænke over det, siger han.

- Jeg jubler jo bare. Jeg glider på knæene. Man kan godt se, at jeg er en glad dreng. Og gutterne kommer hen til mig, forklarer han om sin jubel.

Artiklen fortsætter under billederne

Jesper Lindstrøm jubler efter sin drømmekamp med to mål i forlænget spilletid. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Brøndby-spillerne jubler. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Se også: Hylder Brøndby-teenagere: - Minder om Daniel Agger

De seneste dage har været lidt svære at forstå for den unge mand.

- Det er svært at sætte ord på. Der sker så mange ting. Jeg har altid lært, man skal være nede på jorden og tage en dag ad gangen. Der er træning i morgen. Det er videre og op på hesten, siger han og understreger, han nyder tilliden fra træner Niels Frederiksen.

- Jeg har vist mig frem, og jeg tror godt, de kan se noget i mig, så de tør at spille mig i de vigtige kampe også. Jeg har givet dem tro og tillid, og det er fedt at få den tilbage af træneren.

Intet hurlumhej

Brøndby-træner Niels Frederiksen tænkte ikke så meget over Lindstrøms alder, da han smed ham for løverne torsdag aften.

Han havde anet, at polakkerne var til at slå ud på fart og omstillinger. Og det viste Lindstrøm.

- Jeg er rigtig glad for det første mål, han scorer, hvor han kommer ind på det bagerste område. Det har vi snakket meget om.

- Det andet mål på omstillingen viser han, at han har en masse fart og kan drible med bolden i høj hastighed og kan lave en fornuftig afslutning. Han havde en tilsvarende inden, han også skulle have scoret på, siger træneren

Lindstrøm jubler efter 3-1-målet, der var planlagt. Foto: Lars Poulsen

Se også: Smider 600 millioner: Præsenterer rekordkøb

Se også: Bedre end Ronaldo: Nu er han købt for 225 millioner

Han mener, at Lindstrøm har alt, hvad der skal til for at klare den store opmærksomhed, der kommer nu.

- Det ved man selvfølgelig aldrig helt, men min fornemmelse er, at han står udmærket rustet til det. Han er en ganske ydmyg ung mand, der har begge på jorden.

- Der er ikke noget hurlumhej over ham. Han er meget fornuftig og velovervejet. Jeg er sikker på, han kan håndtere al den virak, der er omkring ham. 'Jobbe' ved godt, hvorfor han er her nu. Det er via hårdt arbejde og professionel attitude, fordi han har stadig meget at lære.

Brøndby møder portugisiske Braga i næste runde af Europa League-kvalifikationen.

Se også: Dansk Europa-fiasko: Misser storkamp

NU starter Superligaen: Sådan står Brøndby

Polakker indtager Rådhuspladsen før Brøndby-brag