Jubler over storsejr: - En magtdemonstration

4-0-sejren over Lyngby var vores bedste præstation i foråret, mener Niels Frederiksen, der kan glæde sig over fire forskellige målscorere

Man siger, tabellen aldrig lyver. Men der er også dem, der vil påstå, at Brøndby lige nu kun fører Superligaen, fordi de har overpræsteret i første halvdel af sæsonen.

Hvor om alting er, så leverede Brøndby en ny, solid præstation, da Lyngby blev tværet ud. Det blev 4-0, men kunne sagtens have endt med en endnu større sejr over nedrykningsfavoritterne.

Glade smil hos Brøndby-spillerne efter Jesper Lindstrøms fine mål. Foto: Lars Poulsen.

Vi har ikke overpræsteret

- Vores præstation mod Lyngby var et tophold værdigt. Det var en magtdemonstration, hvis vi ser bort fra de første 20 minutter.

- Vi var tættere på 5 og 6-0, end Lyngby var på reducering, siger Niels Frederiksen, der kalder præstationen mod Lyngby for forårets bedste.

- Men jeg kan efterhånden ikke åbne en avis eller et tv-program uden at se, at vi har overpræsteret.

- Til det plejer jeg at sige, at vi har været dygtige til at få meget ud af lidt mindre, siger Brøndby-træneren og giver sin korte analyse på, hvorfor Brøndby fortsætter med at toppe Superligaen:

- Vi har været meget dygtige til at få marginalerne over på vores side i kampene. Og så har sæsonen vist, at vi er rigtig gode til at få sat vores spillere i scene på deres spidskompetencer, forklarer han.

Niels Frederiksen er godt tilfreds. Foto: Lars Poulsen

Det handler blandt andet om Mikael Uhres fart, der var medvirkende til 1-0 målet, hvor han stod for oplægget.

Men det handler i lige så høj grad om Jesper Lindstrøms evne til at sjæle en bold fra en modstander et farligt sted. Det var 2-0 træfferen et godt bevis på.

Og så kan Niels Frederiksen glæde sig over, at Brøndby havde fire forskellige spillere på måltavlen. Det hører til sjældenhederne.

Inden opgøret mod Lyngby havde Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre stået for 16 af 28 scoringer – 57 procent af målene.

Nu er det ’kun’ 53 procent af målene de to har tegnet sig for.

Brøndby fører Superligaen efter halvdelen af sæsonens 16 kampe. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm er afhængig af gode baner, hvor spillet kan flyde på et jævnt underlag. Det er ikke tilfældet i øjeblikket, hvor banerne er ujævne, men Lindstrøm tilpasser sig de nye udfordringer.

- Det er en kvalitet vi sparker de chancer ind, vi får.

- Vi kan ikke spille 90 gode minutter i hver kamp, men mod Lyngby synes jeg vi i perioder spillede rigtig fint, siger Jesper Lindstrøm.

Nu er du Superliga-topscorer. Vil du helst være vinde den pris eller DM?

- Jeg er ikke ligeglad med at blive topscorer, men det er vigtigere, hvis vi kan vinde DM. Skal vi ikke være enige om, at der er rigtig lang vej at gå endnu, siger Jesper Lindstrøm, der ikke bekymrer sig om, hvem konkurrenterne er i toppen af ligaen, når det begynder at spidse til om et par måneder.

Suveræne Brøndby

