Kæmpe bet for Brøndby-fans

Der må maksimalt lukkes 1000 tilskuere ind til Brøndbys Europa League-opgør i Prag i den kommende uge. Det betyder, at 900 Brøndby-tilhængere må blive hjemme

Der bliver ingen gule trøjer på tribunen, når Brøndby i næste uge møder Sparta Prag på udebane i Europa League.

De omkring 900 Brøndby-billetter til udekampen i den tjekkiske hovedstad var ellers blevet revet væk, men turen til Prag er aflyst for den gule hær.

På grund af den nuværende corona-situation i Tjekkiet har de tjekkiske myndigheder besluttet, at alle offentlige begivenheder skal afvikles med maksimalt 1000 tilskuere.

Det betyder, at Brøndbys billetantal er blevet reduceret til et meget lavt antal, og efter dialog med Sparta Prag og Brøndbys organiserede fans er det besluttet, at der ikke vil blive solgt billetter til Brøndby-fans til kampen.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Tjekkiet er hårdt ramt af coronaen, og smittetallet er bekymrende højt.

Allerede i starten af sidste uge blev der indført en række stramme krav, der betød, at ikke-vaccinerende ikke længere havde adgang til restauranter og fodboldstadioner.

Nu strammes skruen så yderligere.

Brøndby kommer til at mangle støtten for de omkring 900 fans, der havde sikret sig billet til kampen i Prag. Foto: Finn Frandsen

For Brøndby-tilhængerne er nyheden en kæmpe bet.

Mange havde set frem til kombinationen af europæisk bold, billig tjekkisk øl og julestemning i smukke Prag.

Nu er de trofaste, rejseglade Brøndby-fans i stedet tvangsindlagt til sofaen.

Brøndbys fans har sat kulør på de to først udekampe i Europa League i Lyon og Glasgow, og Niels Frederiksens mandskab havde brug for al den støtte, de kunne få.

Brøndby skal vinde opgøret for også at spille europæisk efter nytår. Med tre point går de forbi Sparta Prag og slutter på tredjepladsen i gruppen.

Det vil sende de danske mestre i Conference Leagues playoff.

Første opgør mellem de to mandskaber på Brøndby Stadion endte uden scoringer.