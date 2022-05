Kæmpe bøderegn over Brøndby

Brøndby ventes at passere to mio. kr. i bøder for denne sæson - klubben ærgrer sig over de mange bøder - fansene mener, at pyroen er et symbol på fankulturen og en slags investering i marketingbudgettet

På bagkant af det danske mesterskab er bøderne væltet ned over Brøndby i denne sæson.

Bøderegnen har været så voldsom, at Brøndby ventes at passere to mio. kr. i bøder for sæsonen i Superligaen og for den europæiske deltagelse.

Det er primært brug af pyro-teknik, der er årsagen til de store bødesummer, som har ramt Brøndby.

Aktuelt er klubben blevet opkrævet 1,910 mio. kr. i bøder. Det fordeler sig med 1,115 mio. kr. i bøde fra UEFA, det europæiske fodboldforbund.

Derudover har bøderne i Superligaen foreløbig kostet klubben 795.000 kr. og det stopper ikke her.

Der var gang i pyroen, da Brøndby mødte FCK for nylig på Brøndby Stadion. Nu venter bøden fra Disciplinærinstansen. Den er ikke dukket op endnu. Foto: Lars Poulsen.

For Disciplinærinstansen, der står for uddelingen af bøderne til klubberne, er lidt bagud med sagsbehandlingen.

Derfor kan Brøndby forvente yderligere bøder fra kampene fra 25. april og resten af sæsonen. Specielt kampene mod FCK, FC Midtjylland og AaB vil udløse bøder fra Disciplinærinstansen.

- Vi behandler sagerne løbende, men det er et ressourcespørgsmål for DBU at få klargjort sagerne for os. Derfor er vi lige nu lidt bagefter, siger Jens Hjortskov, formand for Disciplinærinstansen.

Han forklarer, at Disciplinærinstansen uddeler bøder efter et internt katalog, som ikke er tilgængeligt for offentligheden.

- Vi kommer ikke til at fortælle ud fra hvilke principper, vi uddeler bøderne. Det er et internt arbejdskatalog, pointerer Jens Hjortskov.

I Brøndby er direktør, Ole Palmå, meget frustreret over de store beløb, som klubben i denne sæson har betalt i bøder, fordi fansene har valgt pyro til de fleste af kampene i Superligaen.

Ole Palmå, direktør i Brøndby, er stærkt frustreret over de store beløb, som Brøndby har betalt i bøder i denne sæson. - Vi har en løbende dialog med vores fans. Og de kender vores holdning, siger han. Foto: Lars Poulsen.

Direktøren har indvilget i at svare på en række skriftlige spørgsmål om Brøndbys store bøderegn.

Ole, I har foreløbig fået bøder for 1,9 mio. kr. i denne sæson. Det ser ud til at runde to mio. kr. Hvad tænker du om de mange penge, I betaler til bøder hver sæson?

- Det er voldsomme tal og noget som vi har en løbende dialog med klubbens aktive fans omkring.

De penge I betaler til bøder, går direkte fra jeres bundlinje. Kan man ikke sige, at I kunne have fået en god transferfri spiller for de penge, I betaler?

– Nej, vores transferbudget er ikke påvirket af bøderne, men det er klart, at for hver bøde vi får, så vil der alt andet lige værre færre penge på bundlinjen, når året er gået og det rammer på den måde hele klubben, hvilket irriterer os alle.

Brøndby fans havde gang i fyrværkeriet tidligere på måneden, da de spillede mod FCM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Hvad gør I for at begrænse skaden – bøderne – i forhold til jeres fans?

– Vi har en løbende dialog med de aktive fans om de store økonomiske konsekvenser som affyring af pyro har. Udover en løbende dialog med de aktive fans, så har vi de seneste år investeret væsentligt i sikkerheden på stadion, både i forhold til vagter og ansigtsgenkendelses-teknologi.

- Vi lykkedes med at stoppe rigtig meget pyro i at komme ind på stadion, men desværre ikke alt.

Det tyder ikke på, at det hjælper den dialog I har med fansene. Har I overvejet at skærpe tonen overfor dem?

- Jeg tror ikke at klubbens aktive fans er i tvivl om vores holdning på dette punkt.

Brøndby fans havde gang i pyroen under opgøret mod FC Midtjylland. Det vil også udløse en bøde fra Disciplinærinstansen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Kan man forestille sig, at I som klub går offentligt ud med en stærk appel til fansene om at stoppe brugen af pyro?

- Vi har en direkte dialog med klubbens aktive fans og som sagt, så tror jeg ikke at klubbens aktive fans er i tvivl om vores holdning, siger direktør Ole Palmå.

Her er er oversigten over Brøndbys store bøderegn i sæsonens løb:

Pyro er et symbol på fankulturen

Brøndbys fanafdeling har ingen holdning til pyro, mens Brøndby Support mener, at man skal se bøderne som en investering i marketingbudgettet.

Der er ikke den store lyst og vilje blandt Brøndbys fans til at slå i bordet og kæmpe for at stoppe pyroen på tribunerne, så Brøndby i fremtiden kan slippe for den massive bøderegn.

I denne sæson ventes bøderne samlet at havne på et beløb over to mio. kr. Primært på grund af pyro.

- Vi ser gerne en lovliggørelse af pyro. Vi har kæmpet for det i 20 år, men vi ved, at det er meget vanskeligt, fordi fyrværkeriloven er strammet de senere år.

- To mio. kr. i bøder er selvfølgelig ærgerlige penge at betale, men jeg vil hævde, at der er lavet mange beregninger på, hvad vi fans er værd for klubben.

- Jeg synes godt man kan se de to mio. kr. som en investering i marketingbudgettet, fordi pyro er blevet et symbol på hele fankulturen. På mange måder er det blevet kult på tribunerne, siger Sarah Agerklint, formand for Brøndby Support.

Der var gang i pyroen, da Brøndby mødte FCK for nylig på Brøndby Stadion. Nu venter bøden fra Disciplinærinstansen. Den er ikke dukket op endnu. Foto: Lars Poulsen.

Ingen holdning til pyro

Hos Brøndbys Fanafdeling, der har en repræsentant i Brøndbys bestyrelse, har man ikke en officiel holdning til de store udgifter, som fansene påfører Brøndby IF.

- Vi har ikke en formuleret holdning til pyro. Og jeg er faktisk i tvivl om vi i Fanafdelingen overhovedet skal have det. De beslutninger er bedre varetaget blandt de fangrupper som direkte varetager kamp og tribune-oplevelsen.

- Men pyro kan sagtens være et emne, når vi – på tværs af alle fangrupperinger i Brøndby – mødes med klubbens repræsentanter flere gange om året, siger den nyvalgte formand Lars B. Petersen fra Fanafdelingen i Brøndby.

Han uddyber:

- Som udgangspunkt er enhver omkostning, som vi kunne have undgået, ærgerlige penge at betale for vores klub. Min mavefornemmelse siger dog, at det ikke er et beløb, der i stor udstrækning påvirker klubbens drift.

Men to mio. kr. i bøder er vel mange penge. Hvad vil I gøre for at stoppe pyroen, så Brøndby slipper for bøderne?

- Vi tager dialogen med klubben og andre fangrupperinger, når emnet bliver rejst. Og hvis klubben mener, at det er et problem, så taler vi naturligvis med dem om det.

- Med hensyn til pyro, mener jeg, der også er en vej farbar der hedder at arbejde for legalisering, så det kan bruges forsvarligt til fodboldkampe, siger Lars B. Petersen.

