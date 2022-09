Kæmpe Brøndby-kaos: Bestilte tre flybilletter

En bestilt flybillet og indchecket bagage i lufthavnen er ikke altid garanti for, at du får lov at rejse.

Det har Brøndbys nye bomber, Ohi Omoijuanfo, måtte sande flere gange de seneste uger.

- Vi nåede at bestille en flybillet til Ohi tre gange, før han fik lov at rejse, forklarer fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Faktisk blev Brøndby forholdsvis hurtigt enige med Røde Stjerne, men klubben ville ikke lade Ohi rejse, før en ny angriber var på plads. Og så lugtede klubben pludselig mange millioner kort før lukketid.

Ohi Omoijuanfo trænede torsdag for første gang med sine nye holdkammerater. Foto: Linda Johansen.

Angriberen med norsk pas kom til Danmark tirsdag, men dagen før stod han også i lufthavnen og klar til at rejse. Bagagen var afleveret, men så fik han rejseforbud for Røde Stjerne og måtte tage tilbage til sit hus.

- Der har været virkelig mange op og nedture, før den her handel gik hjem.

Annonce:

- Det har taget flere uger at få på plads, fordi de ikke ville lade ham gå, før de havde en ny angriber.

- I mandags var Ohi stået op kl. 04.00 for at rejse til Danmark. Men så kom meldingen om, at der kom et tilbud fra en stor klub, der både ville betale Røde Stjerne, Ohi og agenten flere penge.

- Heldigvis havde vi en god fornemmelse, fordi vi ret tidligt fik sat ’krogen’ i Ohi. Vi oplevede også en stærk loyalitet fra både ham og agenten, forklarer Carsten V. Jensen.

Den nye Brøndby-angriber måtte tage hjem, vente ét døgn, før han fik lov at rejse til Danmark.

Ohi Omoijuanfo er kommet til Brøndby og skal hjælpe klubben mod toppen af Superligaen. Foto: Linda Johansen.

Tirsdag morgen landede han i København. Og det var for at blive.

- Jeg har to små børn og havde ingen interesse i at skifte til en klub i Mellemøsten, hvor der kom et tilbud fra. Jeg ville gerne til Brøndby, fordi det ligner meget Norge. Det fortalte jeg også min klub, forklarer Ohi Omoijuan

Torsdag middag trænede Ohi Omoijuanfo med for første gang efter skiftet fra Røde Stjerne i Beograd.

Annonce:

Den 28-årige angriber ved godt, hvad der forventes af ham, når han trækker den nye gule trøje over hovedet.

- Jeg skal score mål. Det er ikke nyt for mig, at der er pres på mig, smiler Ohi Omoijuanfo, der er meget religiøs.

- Jeg må finde mig en kirke her i Brøndby, siger den nye angriber.

Ohi Omoijuanfo har bevist, han er en notorisk målscorer. I sidste sæson nettede han 27 gange for Molde i Eliteserien i Norge. I foråret scorede han 11 mål og bidrog i sandhed til, at Røde Stjerne overhalede Partian Beograd og vandt mesterskabet.

Men da han fik en lægskade i opstarten, blev luften fuldstændig kold. Han røg ud i kulden og kunne ikke bruges mere.

Derfor søgte han også væk.

- Meget tidligt i forløbet efter min lægskade, gjorde jeg det klart, jeg ville væk, fordi jeg var helt ude i kulden. Da Brøndby viste interesse, ville jeg meget gerne til klubben, påpeger han.

Læs også:

Min største kvalitet er at være upopulær

Annonce:

Millionerne ruller: Her er Superligaens største køb