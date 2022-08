Kæmpe Brøndby-nedtur: Må undvære stjerner

Superligaklubben Brøndby IF er blevet hårdt ramt på skadesfronten den seneste uge, og to af klubbens profiler forventes nu ude frem til oktober.

U21-landsholdsmålmand Mads Hermansen og den paraguayanske landsholdsback Blas Riveros er således begge ude med skader frem til begyndelsen af oktober.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Mads Hermansen har været en af Brøndbys bedste spillere det seneste år. Han må dog sidde ude i mindst halvanden måned med en seneskade. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Her fremgår det også, at den svenske hurtigløber Simon Hedlund sidder ude i de kommende uger, før han kan vende tilbage på træningsbanen.

Riveros og Hedlund udgik skadede i Brøndbys udekamp mod FC Basel torsdag i sidste uge. Her pådrog Mads Hermansen sig en seneskade, men han spillede kampen i Schweiz færdig. Han var dog ikke med i søndags, da Brøndby slog OB.

Hermansen går dermed også glip af U21-landsholdets EM-playoffkampe mod Kroatien 23. og 27. september.

Brøndby-træner Niels Frederiksen kan dog glæde sig over, at anfører Andreas Maxsø igen træner med resten af truppen efter at have forstuvet sit knæ. Maxsø forventes at være kampklar i løbet af 'et par uger'.

Det samme gør sig gældende for den svenske offensivspiller Carl Björk.

Brøndbys næste to opgaver er henholdsvis AaB på udebane og FC Midtjylland på hjemmebane i Superligaen.