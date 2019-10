Kæmpe Brøndby-nedtur: Slet ikke dygtige nok

- Det er meget skuffende, at vi ikke evner at udnytte vores dominans på banen, men vi skabte for lidt, erkender Niels Frederiksen

Efter tre sejre i træk i Superligaen, landede Brøndby tungt med pokalnedturen mod SønderjyskE.

0-1 nederlaget var hverken tyveri ved højlys dag, men et udtryk for, at den kloge narrede den mindre kloge.

Skuffelsen stod i hvert fald malet i ansigtet på cheftræner Niels Frederiksen, der i sommer kom til en klub med tre pokalfinaler i træk. Nu bliver det ikke en fjerde, fordi Brøndby sløsede og skabte alt for lidt.

Niels Frederiksen sagde det faktisk meget præcist:

- Vi var ikke dygtige nok og mangler kvaliteten, siger cheftræneren.

Brøndby lignede et hold, der kunne spille til juleaften uden at score. Superligaens mest scorende mandskab trillede frem og tilbage, men spillede sjældent direkte.

Niels Frederiksen havde ikke meget at glæde sig over mod SønderjyskE. Brøndby spillede og spillede uden at komme nogen steder. Efter tre pokalfinaler i træk er klubben nu ude at turneringen. Foto: Lars Poulsen

Vi stivnede

- På mange måder dominerede vi kampen, men vi stivnede jo, når vi kom i nærheden af straffesparksfeltet, erkender Niels Frederiksen.

Det var en streg i regningen, at topscorer Kamil Wilczek måtte udgå undervejs. Han har haft problemer med hoften og bad om at komme ud.

- Vores fokus er nu at slutte i top-3 i Superligaen. Vi er ærgerlige, fordi vi skulle magte at spille med i to turneringer, påpeger han.

Cheftræneren kunne glæde sig over, at Morten Frendrup levede en solid præstation i fravær af skadede Josip Radosevic, der er ude resten af året.

- Han var god i erobringsspillet og stærk i pasningsspillet, mener Frederiksen.

På skadefronten lysner det en smule for ham. Lasse Vigen sad på bænken og er klar til at spille.

Simon Tibbling er på vej og begyndt at træne med.

- Han kan blive aktuel efter landskamppausen, mener Niels Frederiksen, der også snart kan se frem til at få Tobias Børkeeiet tilbage fra skade.

