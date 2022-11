Kæmpe Brøndby-tilbud på bordet

Global Football Holdings L.P. (GFH, red.) har torsdag offentliggjort et tilbudsdokument i forbindelse med et betinget, frivilligt, offentligt tilbud vedrørende aktier i Brøndby IF.

Helt konkret betyder det, at de almindelige aktionærer i Brøndby IF således får mulighed for enten at sælge deres aktier eller forblive aktionærer og bevare en andel i Brøndby IF's fremtid.

Det oplyser klubben i en selskabsmeddelelse.

- I dag er tilbudsdokumentet blevet offentliggjort, og det er en samlet bestyrelse som finder, at den samlede transaktionspakke, herunder tilbudsdokumentet, er attraktiv og i selskabets interesse, siger bestyrelsesformand Jan Bech Andersen i meddelelsen og fortsætter.

- Nu har den enkelte aktionær mulighed for at vurdere de nærmere vilkår i detaljer, hvilket vi vil opfordre til at man gør. Vi har i dag omkring 24.000 aktionærer i Brøndby IF. Det er et antal, som vidner om den enorme opbakning, der er til klubben.

- Det er op til den enkelte at vurdere, om de anser det for attraktivt at sælge eller forblive som investor i klubben, men det er bestyrelsens håb, at Brøndby IF fremadrettet fortsat vil have en så bred aktionærkreds som vi har i dag, siger Jan Bech Andersen.

Meningen med manøvren er, at GHF skal opnå aktiemajoritet i Brøndby IF.

- For at GFH skal opnå aktiemajoriteten betyder det, at de skal de købe aktier for ca. 157 mio. kr. Hvor stor en andel jeg præcist ender med at sælge, er endnu ikke afgjort, da min opgave bliver at sikre, at GFH når op på lige over 50% af aktierne, siger Jan Bech Andersen og uddyber.

- Det vil sige, hvis klubbens øvrige aktionærer sælger mange aktier, så skal jeg sælge færre, og hvis klubbens øvrige aktionærer sælger få aktier, så skal jeg sælge flere.

GFH og Jan Bech Andersen er kommet til enighed om en aktiekurs på 0,55 kr./aktie, hvilket er den samme pris, som alle øvrige aktionærer får tilbudt fra GFH, oplyses det på Brøndbys hjemmeside.

