Kæmpe drama: Brøndby-spillere i slagsmål under træning

Bølgerne gik højt under Brøndbys interne træningskamp tirsdag. Alt for højt.

Undervejs i kampen blev Anis Ben Slimane og Mathias Greve så ophidsede, at de røg i flæsket på hinanden. Balladen fortsatte efter træningskampen, hvor Anis Ben Slimane slog midtbanekollegaen Mathias Greve i hovedet.

Træningskampen blev spillet mellem en slags A- og B-hold, hvor Mathias Greve var på A-holdet, mens Anis Ben Slimane var på B-holdet under hele den interne træningskamp, hvor der var dommer, men hvor spillerne stillede op uden benskinner.

Anis Ben Slimane virkede overtændt under dagens interne træningskamp. Han røg i flæsket på Mathias Greve. Foto: Lars Poulsen.

Flere af hinanden uafhængige øjenvidner bekræfter episoden over for Ekstra Bladet, samt at Anis Ben Slimane var meget overtændt under hele træningskampen.

Slagsmålet tog sin begyndelse, da Anis Ben Slimane gik meget hårdt ind i en glidende tackling på Mathias Greve.

Det fik de to holdkammerater til at ryge i flæsket på hinanden. Anis Ben Slimane skubbede Mathias Greve i brystet.

Flere af spillerne gik imellem, og det fik samtidig cheftræner Jesper Sørensen til at blande sig i slagsmålet.

Anis Ben Slimane fortsatte, efter den interne træningskamp var overstået. Der opstod noget tumult mellem de to kamphaner, som endte med, at Slimane slog Mathias Greve i ansigtet.

Mathias Greve blev overfaldet af Anis Ben Slimane under den interne træningskamp tirsdag. Foto: Jens Dresling.

Det førte til, at specielt Ohi Omoijuanfo, Simon Hedlund og Josip Radosevic var tre af de holdkammerater, der gik imellem og straks fik stridighederne stoppet.

Der var i omegnen af 50 tilskuere til den interne træningskamp, hvor flere af landets fremtrædende agenter var blandt tilskuerne på sidelinjen.

Kommunikationschef Christian Schultz bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været en episode under tirsdagens interne træningskamp.

Jesper Sørensen holdt møde med Anis Ben Slimane og Mathias Greve efter bataljen under den interne træningskamp tirsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

- Det er korrekt, at der til dagens træning var en batalje mellem to spillere. Vi arbejder i et miljø, hvor der er stor tænding på til hver træning, og det sker bare fra tid til anden, at nogle grænser bliver krydset, hvilket var tilfældet i dag.

- Begge spillere har umiddelbart efter træningens afslutning haft en snak med cheftræner Jesper Sørensen, hvor de har beklaget og undskyldt over for hinanden, så vi er videre i teksten, siger Christian Schultz.