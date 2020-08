Kæmpe farvel-fuser

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Indtil for et par dage siden var Kamil Wilczek en særdeles populær herre i Brøndby.

Den polske angriber har scoret flest superligamål for klubben, men skiftet til FC København har konverteret al glæde til vrede.

Den skulle torsdag slippes løs på Brøndby Stadion, hvor fans havde arrangeret en event, hvor man kunne afbrænde sine trøjer med Wilzceks navn og nummer 20 på ryggen.

Men den happening løb ud i sandet på den københavnske vestegn, hvor 5-600 Brøndby-fans ellers havde samlet sig og gjort klar til det helt store.

Men da en større gruppering af klubbens hårdere fan-kerne dukkede op og tog styringen, tog begivenhederne en drejning.

For først takkede en talsmand for fremmødet og fik derefter kastet en bunke trøjer ind i midten af skaren. Men kort efter tog han igen ordet og aflyste:

- Det er godt at se jer. Der er for mange medier i dag, og det er ikke derfor, vi er her. Fuck medierne!

- Derfor kommer vi ikke til at brænde trøjerne af i dag. I stedet vil vi lave noget med dem til første hjemmekamp, gjaldede beskeden ud.

Det skete på Brøndby Stadion Kl. 18.30: De første fans har indfundet sig i Fanzonen. Flere har plastikposer med. Indholdet er ikke til at tage fejl af: Letantændelige Kamil Wilzcek-trøjer i polyester. Kl. 19.00: Der er nu cirka 300 fans samlet. De har dannet en halvcirkel ved Fanzonen. Det trækker op til, at der i midten skal brændes trøjer af. Kl. 19.10: Den første rastløshed indfinder sig - for der sker ingenting. Kl. 19.16: En fangruppering kan ikke holde sig tilbage længere og begynder at synge: 'FC-blod på trøjen'. En meget symbolsk slagsang til dette arrangement, der bliver fulgt op af diverse skældsord: - Fuck, Kamil. Fuck den luder. Men der er ikke den store opbakning, og det dør hurtigt ud. Kl. 19.21: Nu sker der endeligt noget. Ultra-supporterne ankommer og skaber en del støj. De kyler trøjer ind i midten og begynder at synge: 'Spark og slå på FCK' og 'Din mor er luder i Polen'. Kl. 19.24: Nu annonceres det, at afbrændingen af trøjer er aflyst. Kl. 19.26: Første kanonslag får hele stedet til at runge. Fem romerlys bliver tændt. Kl. 19.28: Andet kanonslag trykker mellemgulvene ind. Kl. 19.30: To plakater bliver afbrændt. Kl. 19.33: Sidste kanonslag brager, og de sidste vender snuden hjemad.

Noget af en fuser, må man sige, men protester kom der ingen af. Og da de bestemmende ultra vendte om på hælen og gik igen fulgte mange efter.

Flere blev dog tilbage i den flotte sommeraften og ville ikke lade chancen passere for at bruge de medbragte kanonslag og romerlys.

En mindre gruppe mente også, at der skulle brændes af. Derfor tændte de med stort besvær et romerlys og brændte en Wilzcek-plakat af. Og da den var reduceret til aske, kom der endnu en på det interimistiske bål.

Det blev velsignet med flere spytklatter og diverse skældsord:

- Fuck, dig din polske bøsseluder, lød det blandt andet - og så blev der ellers braget store kanonslag af for ligesom at markere, at nu var den aften slut.

Første hjemmekamp for Brøndby i den nye sæson er 13. september, hvor FC Nordsjælland kommer på besøg. Det er altså her, at man vil iværksætte en ny happening med alle Wilczek-trøjerne.

