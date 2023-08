- Du sparker!

Der var lidt tvivl om, hvem der skulle sparke straffesparket, da Brøndby fik det tilkendt efter pausen.

Det står altid mellem Ohi Omoijuanfo og Daniel Wass.

Ohi Omoijuanfo blev hyldet af Brøndbys fans efter sejren over Vejle. Foto: Claus Bonnerup

Men Daniel Wass, den 34-årige veteran, ryddede al tvivl af bordet i de hektiske sekunder, hvor det skulle afgøres, hvem der påtog sig ansvaret.

- Daniel kom til mig og sagde: Jeg stoler på dig. Du trænger til det her, forklarer Ohi Omoijuanfo, der scorede sæsonens første træffer i sjette spillerunde efter en meget frustrerende periode for nordmanden.

- Det er jo ingen hemmelighed, at min selvtillid ikke har været helt på top. Så straffesparket var en stor mulighed for mig. Nu handler det om at bygge på, så jeg kan få selvtilliden bygget op igen, forklarer han.

For ham var det en kæmpe forløsning, da han løb lidt til venstre og modtog den enorme hyldest fra Brøndby-fans, der så straffesparket fra første parket, fordi det foregik lige ud for den tribune, hvor de var placeret.

Ohi Omoijuanfo scorede for første gang i sæsonen, da han sikrede Brøndby sejren mod Vejle. Foto: Claus Bonnerup

- Der er en tung byrde, der nu er gledet væk fra mine skulder. En angriber bliver altid målt på, hvor mange mål han scorer. På den måde var det en lettelse at score det første mål, selv om det var på straffespark, siger Ohi Omoijuanfo.

Han vedkender, at det har været en meget vanskelig og udfordrende periode for ham her i starten af sæsonen.

- Jeg har været tvunget til at arbejde med mig selv rent mentalt. Jeg kan ikke forklare, hvorfor den periode uden mål er kommet, men sådan er det indimellem, forklarer han.

Han mener, at en af årsagerne til Brøndbys sejrstime skal findes i et langt stærkere kollektiv.

- Før var vi meget afhængige af individuelle præstationer. Nu fungerer vi godt som et hold. Og så synes jeg, vi forsvarer os virkelig godt. Tre kampe til nul lover godt for fremtiden, pointerer han.