Kæmpe galleri: Guld-fyrværkeri og spiller-hilsner

Det første danske mesterskab i 16 år skal naturligvis fejres med manér - det blev det i hvert fald i Brøndby.

Da mørket faldt på over Brøndby Stadion blev der nemlig taget hul på et storslået fyrværkeri, der var de nye danske mestre værdigt.

De mange fans, der fortsat opholdt sig ved stadion kunne ikke kun glæde sig over det, men også over hilsnerne fra deres helte.

Spillerne hængte nemlig ud af de åbne vinduer fra loungerne på stadion for at iagttage fyrværkeriet - og behørigt takke for den flotte opbakning. Inden de efterfølgende skulle runde aftenen af med lidt at spise og formentlig lidt mere at drikke.

Du kan se det store galleri lige her:

Guld-fyrværkeri over Brøndby

Fuld skærm