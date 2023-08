Kæmpe kovending: Stor Brøndby-handel i fare

Det har længe lignet en uundgåelig handel, men nu er der kommet andre boller på suppen.

Leopold Wahlstedt skulle ifølge Nettavisen og Telemarksavisa have været rejst til Danmark tirsdag for at gennemgå det obligatoriske lægetjek og skrive under på en kontrakt med Brøndby IF, men han valgte i ellevte time ikke at hoppe på flyveren.

Det skyldes, at den engelske traditionsklub Blackburn, der har Jon Dahl Thomasson i spidsen, er kommet på banen med et bud, der er højere end Brøndbys.

Jon Dahl Thomasson forsøger angiveligt at stjæle Brøndby-emnet. Foto: Jens Dresling

Målmanden udtalte ellers efter weekendens kamp mellem Odd og Rosenborg, at han fortsætter karrieren hos vestegnsklubben.

Ekstra Bladet har også tidligere erfaret, at detaljerne mellem parterne skulle være på plads, efter der havde været stor uenighed om prisen på den 24-årige keeper.

Nu tyder noget på, at Brøndby igen skal ud og lede efter en målmand, der skal udfylde de store sko, som Mads Hermansen efterlod tidligere på sommeren, da han skiftede til Leicester City.

Hvis handlen skulle falde sammen, vil det være anden gang, at Brøndby mislykkedes med at hente en målmand.

Carsten V. Jensen og co. forsøgte nemlig også ihærdigt at få fingrene i Viborgs Lucas Lund, men heller ikke den transfer kom igennem.