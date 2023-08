Kæmpe mystik om Brøndby-stortalent

Bayern, Barcelona, Newcastle og Dortmund har holdt øje med Oscar Schwartau, men nu er han på mærkelig vis røget helt ud i Brøndby-kulden - hans agentfirma undrer sig meget over udviklingen og tænker slet ikke på at forlænge kontrakten

I FC København lægger man ansvaret for et afgørende straffespark til en potentiel værdi på mere end 100 mio. kr. i fødderne på 17-årige Roony Bardghji.

I Brøndby kan det 17-årige stortalent Oscar Schwartau ikke engang få spilletid, selv om holdet spiller 11 mod ti i næsten en halvleg. Det var nemlig tilfældet i søndags, da Lyngby fik en mand smidt ud, og Brøndby-talentet igen fik lov at sidde hele kampen på bænken.

Og sådan har det været det meste af 2023.

Annonce:

Oscar Schwartau brød gennem lydmuren sidste efterår i en alder af 16 år. Han scorede 14. august mod OB og blev derved den yngste målscorer i Brøndbys historie. Siden scorede han mod Lyngby i starten af oktober og i slutningen af måneden blev han matchvinder mod AaB.

Det betød, at han satte en imponerende rekord, da han blev den yngste i Superligaens historie til at score tre mål.

Den flotte start og de fine præstationer sidste efterår fik storklubber som Barcelona, Newcastle, Dortmund og Bayern München til at sende scouts til Brøndbys kampe.

Oscar Schwartaus navn var allerede plottet ind.

Når et 16-årigt stortalent får et tidligt gennembrud er det noget der kan få storklubberne ude i Europa til at slikke sig om munden. For talenterne skal hentes så tidligt som muligt. Men det gik hurtigt over.

For mens Brøndby gik ind i foråret med ny cheftræner, røg Schwartau ud i kulden og siden kølnede interessen naturligt fra de store udenlandske klubber. De sidder ikke længere på Brøndby Stadion for at holde øje med Schwartau.

Annonce:

For lige nu står Oscar Schwartau langt nede i køen på Jesper Sørensens hitliste.

Brøndby-træneren har slet ikke spillet ham fra start én eneste gang. Stortalentet er blevet indskiftet i syv kampe i år, hvor han samlet blot har spillet 87 minutter i 2023 heraf sølle 18 minutter i denne sæson.

Situationen frustrerer i den grad også Oscar Schwartaus bagland, som Ekstra Bladet har kontaktet for en kommentar.

Thomas Rasmusen, der er scout hos Boutique Transfers & Management, har svært ved at forstå, hvorfor Oscar Schwartau pludselig er røget helt ud i kulden på Vestegnen, når han er blevet betegnet som et af klubbens største talenter i flere år.

- Når en klub som FC København kan spille med flere unge talenter og tilmed vinde titler, kan Brøndby vel også få plads til et talent som Oscar Schwartau, som har præsteret, når han spiller kontinuerligt, siger Thomas Rasmussen og uddyber:

- De bedste salg fra Brøndby er dem, der historisk er kommet fra Masterclass. Lindstrøm, Bruus, Hermansen og Frendrup er de gode eksempler de senere år.

Annonce:

- Nu er Mathias Kvistgaarden også på vej, men lige nu har vi svært ved at se en plan for Oscar Schwartau, pointerer Thomas Rasmussen.

Som Ekstra Bladet forstår det, vil Brøndby gerne forlænge det 17-årige stortalents kontrakt, der står til udløb i sommeren 2025.

Udfordringen er nemlig, at prisen kommer til at falde drastisk frem mod kontraktudløb, hvis ikke aftalen bliver forlænget.

- Vi tænker på ingen måder i kontraktforlængelse til Oscar her og nu, pointerer Thomas Rasmussen.

Mens Oscar Schwartau er havnet ude i kulden, har Brøndby købt to spillere som med rette kan betragtes som direkte konkurrenter til det 17-årige stortalent.

Det gælder japanske Yuito Suzuki og polske Mateusz Kowalczyk.

To indkøb, der virker som et stort slag mod klubbens egen Masterclass.

Om den aktuelle situation for Oscar Schwartau, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen:

- Oscar er et stort talent, som vi arbejder med hver dag.

- Der er stor konkurrence om pladserne i Brøndby.

Annonce:

- Den eneste måde man kan kvalificere sig til en plads i startformationen er på træningsbanen, siger Carsten V. Jensen og slår fast:

- Oscar træner virkelig godt, men konkurrence-situationen er meget stærk. Vi ser et meget stort potentiale i Oscar. Sammen med ham og trænerteamet arbejder vi på at få forløst det store potentiale, lige som vi arbejder med de øvrige spillere i vores trup.

- Selv om Oscar er et velkendt navn for Brøndby-fans, må man ikke glemme, han kun er 17 år. Vi er sikker på, han på et tidspunkt nok skal folde det store potentiale ud hos os, siger Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet.