Kæmpe Ståle-ros til Brøndby

Det kan godt være Brøndby handlede på en dyr hylde, da man smed 8,2 mio. kr og hentede Joe Bell på transfervinduets sidste dag.

Men det bliver en fuldtræffer ud over alle grænser.

Det forudser den tidligere FC København manager Ståle Solbakken, der nu er norsk landstræner og derfor har fuldt den norske liga indgående, siden han 3. december 2020 blev udnævnt til landstræner.

Ståle Solbakken har været imponeret over Brøndbys nyindkøb, Joe Bell, der i efteråret har været en af de tre bedste midtbanespillere i den norske liga. Foto: Lars Poulsen.

- Joe Bell har været en af de tre bedste midtbanespillere i ligaen det seneste halve år. Det er et rigtig godt køb, som Brøndby har lavet. Han får de meget glæde af, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Joe Bell havde lidt tilpasningsvanskeligheder, da han i 2020 kom til Viking Stavanger fra New Zealand. Men da han var faldet til, gik det stærkt med at etablere sig og udvikle sig som en profil.

- Han er en dygtig pasningsspiller, kan bruge sine muskler og har stor nærkampstyrke. Det er en spændende spiller, som Brøndby har købt.

- Og jeg forventer slet ikke det bliver noget problem for ham at skifte den norske liga ud med den danske. Der bliver ikke samme tilpasningstid, som da han kom til Norge, forudser Ståle Solbakken.

Joe Bell er hentet i Viking Stavanger for 8,2 mio. kr. Han bliver en stor succes på Vestegnen, forudser Ståle Solbakken. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Solbakken er i færd med at forbedre sig til to testkampe i marts mod Slovakiet og Armenien. Målsætningen for ham og det norske forbund er ikke til at misforstå.

Norge skal kvalificere sig til EM 2024.

- Vi stillede med det næstyngste mandskab af alle i VM-kvalen. Vores spillere får mere erfaring, når vi skal jagte billetten til EM 2024.

- Skal vi med, kræver det, at de bedste spillere er til rådighed. Erling Haaland spillede kun fire af 10 kampe i VM-kvalen. Vi er meget afhængige af, at de bedste er til rådighed, påpeger han.

Kontrakten med det norske fodboldforbund udløber officielt 31. december 2023. Hvis Norge - som ambitionen er - har kvalificeret sig til EM slutrunden i 2024, bliver kontrakten automatisk forlænget til 1. juli 2024.