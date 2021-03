Kæmpe VAR-drama: Brøndby knækkede FCK

Lasse Vigen og Andreas Maxsø scorede, mens Jens Stage reducerede for FCK - Kamil Wilczek fik underkendt et mål

Brøndby vandt for anden gang i denne sæson over FC København. Det skete dog efter et stort VAR-drama. 2-1 sejrede hjemmeholdet, selv om FCK mod slutningen pressede på for udligning.

To VAR-afgørelser fik stor betydning for opgøret.

Dramaet involverede i sandhed også den tidligere Brøndby-målkonge Kamil Wilczek, der undervejs fik sin udligning til 1-1 underkendt.

Lasse Vigen bragte Brøndby foran på en flot scoring fra kanten af feltet.

Siden udlignede indskiftede Kamil Wilczek tæt under mål. Polakken med den store fortid på Vestegnen undlod at juble. Og siden skulle det vise sig, at der ikke var noget at juble over.

Scoringen blev annulleret efter Jakob Kehlert havde genset episoden.

Her viste det sig, at bolden åbenbart ramte Jonas Wind på albuen, inden den havnede hos Kamil Wilczek. Udefra så det ud til, at bolden ramte Anis Ben Slimane på armen, før den strejfede Jonas Winds arm.

Udligningen kom i hvert fald ikke til at tælle.

Fik en albue

Brøndby fik kort før den ordinære spilletid tilkendt et straffespark, da Jakob Kehlert igen måtte have VAR til hjælp.

Kehlet havde ikke set, at Jens Stage gav Andreas Maxsø en albue i feltet. Men efter at have genset episoden, var han ikke i tvivl.

Andreas Maxsø scorede sikkert til 2-0.

FCK fik reduceret i tillægstiden, da Jens Stage dukkede op tæt under mål. Men Jakob Kehlert måtte også ud for at se den episode, fordi Jonas Wind var på kanten af offside.

Derved øger Brøndby forspringet til syv point til rivalerne fra FC København.

Afgørelsen faldt midtvejs i anden halvleg, da Simon Hedlund pressede Karlo Bartolec, der taber bolden til indskiftede Lasse Vigen.

Brøndby-spilleren løb alene mod FCK-målet og fra kanten af feltet dirigerede han bolden i det lange hjørne uden for Karl-Johan Johnssons rækkevidde.

En flot scoring fra Lasse Vigen, der bare kommet på banen blot 12 minutter forinden.

Op til kampen havde FCK-supportere samlet sig ved Kurhotel Skodsborg, hvor FCK's spillerbus var blevet overhældt med gul og blå maling.

Lige ved og næsten

Det blev en intens første halvleg, der dog var præget af mange fejl fra begge sider.

FCK havde bolden meget og trykkede hjemmeholdet tilbage på banen.

Det gav et par gode muligheder for gæsterne.

Tættest på scoring var Mohamed Daramy, der fik en fin frispilning i feltet fra Jonas Wind.

Daramy afsluttede flot, men Marvin Schwäbe fik afværget til forsøget til hjørnespark med det yderste af neglene.

Viktor Fischer fik også en god mulighed, da han sparkede over målet fra en god position i feltet.

Brøndbys farligste forsøg før pausen havde Mikael Uhre. Det skete efter en omstilling, hvor Jesper Lindstrøm modtog bolden midt på banen.

Han havde set, at Mikael Uhre lå i en god position. Uhre løb fra Mathias Zanka Jørgensen, men afsluttede for svagt og forbi FCK-målet.

