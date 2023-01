Kæmper for at blive i Brøndby

Fortsætter Simon Hedlund i Brøndby efter denne sæson?

Det er det gode spørgsmål, som måske bliver afgjort senere på måneden.

Som Ekstra Bladet forstår det, skal Simon Hedlund og hans repræsentanter mødes med Brøndby i løbet af januar for at få afklaret, om de har en fælles fremtid de kommende år.

Simon Hedlund har spillet en vigtig rolle i Brøndby i flere år. Men han har i perioder også været lidt svingende i niveauet. Nu mødes hans repræsentanter med Brøndby i nærmeste fremtid. Foto: Lars Poulsen.

Den 29-årige svensker er meget glad for København og trives rigtig godt i Brøndby.

Så signalerne fra Hedlund-lejren er en indikation på, at han gerne vil fortsætte i klubben i fremtiden.

Den svenske avis Aftonbladet melder imidlertid fredag om interesse fra Hedlunds tidligere klub Elfsborg, og at klubbens cheftræner Stefan Andreasson allerede har holdt et møde med Brøndby-spilleren med henblik på at hente Simon Hedlund efter hans kontraktudløb til sommer.

I Brøndbys tilfælde handler det om, at de finder sammen med svenskeren. I forbindelse med præstationen af Jesper Sørensen 2. januar var fodbolddirektør Carsten V. Jensen i hvert fald ikke afvisende over for en mulig forlængelse af samarbejdet.

Det var i øvrigt daværende sportschef Ebbe Sand, der købte Simon Hedlund fra Union Berlin til Brøndby i januar 2019. Han blev hentet for et beskedent beløb i omegnen af to mio. kr.

Simon Hedlund ærgrer sig over en brændt chance. Nu skal hans fremtid snart afgøres. Foto: Lars Poulsen.

Simon Hedlund er én af otte spillere, der står med kontraktudløb på Vestegnen til sommer.

Simon Rosted er meget tæt på et skifte til Toronto FC i MLS. Det virker som en formalitet, der snart falder endeligt på plads.

Derudover er fremtiden uafklaret for Thomas Mikkelsen, Kevin Mensah, Peter Bjur, Andreas Maxsø, Bertram Kvist og udlejede Andreas Pyndt, der alle står med udløb til sommer.

Alt peger mod at flere af dem forsvinder fra Brøndby måske i dette vindue, men senest ved kontraktudløb.

Andreas Maxsø har to gange gået glip af et klubskifte på målstregen. Han virker opsat på, at der snart skal ske noget i forhold til hans drømme og ambitioner for fremtiden.

Det store spørgsmål er Kevin Mensah, der fik en alvorlig korsbåndskade sidste forår. Han er på vej tilbage og skal nå at vise i sidste del af foråret, han er værd at satse på i fremtiden.