Kahlenberg sender 77 fodboldfans i coronakarantæne

Torsdag kom det frem, at den tidligere Brøndby- og landsholdsspiller i fodbold Thomas Kahlenberg var blevet smittet med coronavirus.

Det sendte blandt andet 13 personer fra Brøndbys administration i karantæne, fordi de havde været tæt på den tidligere midtbanekreatør.

Men nu har Kahlenbergs tilstedeværelse ved Brøndbys superligakamp i weekenden mod Lyngby ramt hele 77 tilskuere.

Da coronavirusset blev konstateret hos Kahlenberg oprettede Brøndby en hotline, hvor tilskuere kunne ringe ind, hvis de havde været tæt på eller været i berøring med den tidligere spiller.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til Berlingske, at hele 127 personer henvendte sig via hotlinen, og af dem er hele 77 nu sendt i karantæne af sundhedsmyndighederne.

Ud over de 13 administrative medarbejdere i Brøndby, herunder direktør Ole Palmå, samt de 77 fans er også flere spillere fra Lyngby blev sendt i karantæne på grund af frygt for smitte med coronavirus.

Derudover var Kahlenberg gæst ved sin tidligere landsholdskollega Christian Poulsens 40-års fødselsdag i Amsterdam nogle dage forinden.

Det betyder, at også Poulsen samt flere gæster fra festen er kommet i corona-karantæne ifølge hollandske medier.

Christian Poulsen ernærer sig til daglig som assistenttræner for storholdet Ajax i den hollandske hovedstad.

Thomas Kahlenberg i endnu en feberkamp

Var tæt på coronasyg Kahlenberg: - Skænkede det ikke en tanke

Se også: Efter kæmpe underskud: Brøndby åbner for ny aktieemission