Kamil Wilczek efter rødt kort: Undskyld, drenge

Han er snart den ukronede målkonge på Vestegnen.

Med to træffere mod Randers er Kamil Wilczek nu blot én scoring fra at tangere Ebbe Sands samlede superliga-rekord med 69 træffere.

Kamil Wilczek er ikke bare blevet helten. Han er blevet hele Vestegnens darling.

Kamil Wilczek går den tunge gang, efter han fik direkte rødt. Han stangede ud efter Kevin Conboy, der havde nedlagt ham. Foto: Lars Poulsen.

Dog virkede det lidt malplaceret, at han blev hyldet efter 5-2 triumfen over Randers foran Sydsiden.

For der kom lidt malurt i bægeret hos polakken efter den tredje sejr i træk til Brøndby og den sjette scoring fra ham i de tre seneste kampe. Samlet står han nu med 14 sæsontræffere.

I kampens døende sekunder, da Brøndby førte 5-2 mod Randers, fik han direkte rødt, da han stangede sin pande ind i Kevin Conboys.

Ingen tvivl hos dommer Jens Maae, der sendte topscoreren direkte i bad.

En tåbelig handling fra Wilczek. Det skete i ren frustration over det frispark, som Conboy netop havde begået mod ham ude ved sidelinjen. Her ’savede’ han nærmest polakken midt over.

Kamil Wilczek scorede to gange, men blev også udvist, da han stangede en modstander i panden. Et tåbeligt rødt kort. Foto: Lars Poulsen

Mistede mit fokus

- Jeg mistede mit fokus og vil gerne sige undskyld til mine holdkammerater, siger Kamil Wilczek.

Polakken har aldrig været den mest talende og sprudlende at interviewe, men han er tydeligvis ramt af det, han gjorde kort før slutsignalet. Mens han taler med den udsendte presse, står han og kigger ned i jorden.

- Jeg skulle ikke have reageret på den måde. Men i den situation var han tæt på bolden. Han var ved at brække mine ben, forklarer polakken.

I stedet for fokus på det positive, at han nu snart er den mest scorende superligaspiller i Brøndbys historie, handlede det om udvisningen, der formentlig giver ham to kampes karantæne – mod Silkeborg og Esbjerg.

Kamil Wilczek scorede to gange for Brøndby og har nu scoret 68 gange i Superligaen. Han mangler blot ét mål for at tangere Ebbe Sands rekord. Foto: Lars Poulsen.

Kamil ved det godt

Niels Frederiksen var bestemt heller ikke tilfreds med, at sin anfører tabte ’sutten’ kort før tid, da kampen var afgjort.

- Vi er ikke tilfredse med det røde kort, og det ved Kamil også godt. Han ved godt, han skal undgå det, siger Niels Frederiksen og slår fast:

- Men Kamil er en ærgerrig angriber, der lever af sin vildskab og temperament. Den vilje, han har, kommer ikke ud af ingenting. Han er suveræn topscorer i Superligaen med 14 mål, konstaterer Niels Frederiksen.

Nu skal cheftræneren så blande sine kort helt anderledes de kommende kampe, når Wilczek skal afsone karantæne.

Med Wilczek og Kaiser har Brøndby to spillere, der næsten har scoret 75 procent af holdets mål i denne sæson. Truppen skriger lige frem ikke på skarprettere.

Se også: Thomasberg: Det går aldrig vores vej i København

Se også: Røde kort og stort drama i Brøndby