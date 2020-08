Kan støtte Brøndby med 25 mio. kr.

Jan Bech Andersens støtteerklæring til Brøndby IF gælder til 30. september næste år

Selv om Brøndby torsdag præsenterede et halvårsregnskab med et minus på 11,9 mio. kr., er fodboldforretningen på vej mod bedre tider.

Oven på sidste år, hvor det endte med minus 78,7 mio. kr., er forretningen langsomt mellem sikkert ved at blive genoprettet.

Men skulle klubben igen havne i økonomisk uføre igen, så har hovedaktionær og formand Jan Bech Andersen stadig en støtteerklæring stående.

Den var oprindeligt på 53 mio. kr. minus det kontante provenue fra aktieemissionen.

Spiller du Tour-manager? Få ham her på holdet inden lukketid:

Eksperten afslører sit hold: Han er kuppet blandt sprinterne

Så frem til 30. september næste år har Jan Bech Andersen garanteret støtte til Brøndby for et beløb på 24,6 mio. kr., hvis det bliver nødvendigt at få tilført akut kapital, eller klubben skal låne penge.

Det er ledelsens vurdering i Brøndby, at det nuværende kapitalberedskab samt støtteerklæringerne fra Jan Bech Andersen er med til at sikre, at Brøndby kan føre den nuværende strategi ud i virkeligheden.

Brøndby havde pr. 30. juni et likviditetsberedskab på 26,6 mio. kr. samt en uudnyttet kreditfacilitet på 10 mio. kr.

I forbindelse med emissionen tidligere på året har Brøndby betalt gammel gæld til Jan Bech Andersen på 74,2 mio. kr. og til Torben Bjørn Christensen på 18,9 mio. kr.

Formanden og bestyrelsesmedlemmet har konverteret tilgodehavende til Brøndby aktier.

Se også: Brøndby præsenterer millionunderskud

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.