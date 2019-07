Kaos på Vestegnen: Brøndby taget med bukserne nede

Niels Frederiksen gik rundt på træningsbanen med korslagte arme og observerede den første træning med sine nye spillere på dansk grund.

Det er tirsdag formiddag, og efter en lille uges træningslejr i Polen er spillerne igen samlet på hjemmebanen - Vestegnen.

Ved siden af den nytiltrådte træner stod Brøndby-ikonet Bent ’Turbo’ Christensen og kiggede med, mens spillerne blev presset til det yderste rent fysisk.

Ind fra sidelinjen på træningsbanen kom en smilende sportsdirektør, Ebbe Sand. Han hilste på den nye cheftræner og Turbo-Bent. Småsludrede lidt med Turbo-Bent, inden han blev opsøgt af Ekstra Bladet.

Næsten i samme sekund – ved 10.40-tiden – tikkede et klokketelegram ind fra Danmarks nyhedsbureau Ritzau. Her stod der kort og præcist, at Carsten V. Jensen efter eget ønske stopper som sportsdirektør i FC Nordsjælland.

Ebbe sand sammen med Bent Turbo Christensen og Niels Frederiksen ved tirsdagens træning i Brøndby. Fotoet er taget kort før det bliver offentliggjort, at Carsten V. Jensen stopper i FCN. Foto: Lars Poulsen.

Interessante jobmuligheder

Ekstra Bladets udsendte læste telegrammet op for Ebbe Sand, der oprigtigt virkede overrasket og forbløffet over Carsten V. Jensens pludselige beslutning om at stoppe i FC Nordsjælland.

Ebbe Sand har tilsyneladende ikke tænkt nærmere over den udmelding, som Carsten V. Jensen kom med i forbindelse med sin afsked med FCN. Her sagde han:

- Jeg er den seneste tid blevet præsenteret for interessante jobmuligheder. Det har jeg efter grundige overvejelser valgt at gå videre med og undersøge nærmere. Dette er ikke foreneligt med at udfylde min rolle i FCN, og jeg har derfor valgt at opsige min stilling.

- Jeg sætter pris på den positive dialog, jeg har haft med klubben i den forbindelse. Det betyder meget for mig, at vi kan se hinanden i øjnene og sige pænt tak for denne gang, sagde Carsten V. Jensen i pressemeddelelsen.

Carsten V. Jensen har holdt flere møder med Brøndby-toppen vedrørende sportsdirektør-jobbet i Brøndby. Foto: Mogens Flindt.

Flere møder med CV

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger gav udmeldingen fra CV god mening. For han har haft flere møder med Brøndby, hvor han er præsenteret for ideerne og planerne om jobbet som sportsdirektør i Brøndby.

Brøndby har intet meldt ud i forhold til samtalerne med Carsten V. Jensen, fordi der endnu ikke er underskrevet en kontrakt mellem parterne.

Tanken har formentlig været at placere Carsten V. Jensen i rollen med det overordnede ansvar for køb og salg af spillere, mens Ebbe Sand ville få en titel af en slags teknisk direktør med direkte ansvar ned til Masterclass. Her skulle han sørge for en styrkelse af samarbejdet mellem førsteholdstruppen og Masterclass.

Da Ekstra Bladet tirsdag kl. 14.14 breakede historien om, at Carsten V. Jensen var udpeget som afløseren for Ebbe Sand som sportsdirektør, vidste Brøndby-legenden tilsyneladende intet om, hvad der var undervejs.

Det var også en historie, der kom fuldstændig bag på Brøndby-lejren. Den skabte mildest talt paniktilstande på Vestegnen de efterfølgende timer.

Hensigten har formentlig været at få Carsten V. Jensen opsigelse lidt på afstand og så præsentere ham på Vestegnen i løbet af den kommende uge. I tilpas tid før Europa League kampen mod Turku og sæsonpremieren mod Silkeborg.

