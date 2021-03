Karrierestop truer for Brøndby-darling

To år efter rollen som Brøndby-anfører nærmer et karrierestop sig for Benedict Röcker

Brøndby-legendes søn får startdebut

Han nåede 111 kampe for Brøndby fra 2016 til 2019 og nåede både at blive fandarling og anfører i klubben, som han førte til pokalguld og næsten et mesterskab.

Siden er det gået ned ad bakke for den nu 31-årige Benedict Röcker. Efter en fin første sæson har midterforsvareren på grund af skader slet ikke været i spil for SV Wehen Wiesbaden i denne sæson, og nu truer et karrierestop for spilleren, der har kontraktudløb til sommer.

- Hvis jeg sagde, at jeg var helt kold over for det, så ville det ikke passe. Selvfølgelig tænker jeg på det. Jeg er stadig ret afslappet og vil i form igen og arbejder hårdt hver dag, siger Röcker til Hessen Schau.

Röcker har i flere omgange troet, at han var tæt på comeback, men hver gang er der kommet et tilbagefald i bruskskaden. Han tror dog stadig på at kunne fortsætte.

Og én ting er sikkert.

- Jeg kommer ikke til at afslutte min karriere natten over uden at vide, hvad jeg skal lave bagefter, siger Röcker.

Både rollen som træner, sportsdirektør og agent er i spil for Röcker.

- Jeg vil rigtig gerne videregive min erfaring til unge spillere, og efter karrieren kunne jeg godt forestille mig at skulle arbejde med at rådgive spillere, siger Röcker.

SV Wehen Wiesbaden ligger i øjeblikket nummer syv i 3. Bundesliga.

