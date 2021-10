Kasseret i Brøndby: Scorede to gange mod spanske mestre

Kim Vilfort kan godt huske navnet, da Ekstra Bladet ringer. Enis Bardhi.

- Jo, jeg har ham på en liste. Han var her i cirka trekvart år, siger Brøndby-legenden, der i dag er administrationsansvarlig i klubbens talentafdeling, Masterclass.

Atlético Madrid-træner Diego Simeone kan uden tvivl også godt huske navnet.

Alt for godt endda.

For sent torsdag aften scorede Bardhi to gange på straffespark mod de spanske mestre og sikrede Levante et tiltrængt point i bunden af La Liga.

Enis Bardhi passerede Atlético-målmand Jan Oblak to gange fra straffesparkspletten. Foto: José Jordan/AFP/Ritzau Scanpix

26-årige Enis Bardhi er i gang med sin femte sæson i den bedste spanske række, og i Brøndby krydses der fingre for, at en større klub snart køber offensivspilleren.

Det vil betyde udviklingspenge til Vestegnen, for Brøndby spiller i lille rolle i historien om den nordmakedoniske landsholdsspiller.

Tilbage i begyndelsen af 2013 kom han som 17-årig til Brøndby. Han havde tidligere været oppe for at træne med, og det havde ifølge Vilfort set spændende ud.

Brøndby hentede ham i FK Shkupi, men det var dog et relativt kort visit.

Midt i november samme år skrev han under med den lille Malmö-klub Prespa Birlik.

Men hvorfor blev det aldrig til mere for den nuværende Levante-stjerne på Vestegnen?

- Som jeg husker det, blev han vejet og fundet for let af dem omkring førsteholdet, siger Kim Vilfort og nævner desuden de økonomiske problemer, som var tæt på at koste klubben livet i 2013, som en mulig forklaring.

Enis Bardhi i aktion for Nordmakedonien mod Ukraine under sommerens EM. Foto: Mihai Barbu/AP

Brøndby ansatte i sommeren 2013 Thomas Frank som træner.

Selvom den nuværende Brentford-boss satsede på ungdommen, kom Bardhi ikke igennem nåleøjet.

Han måtte over den fjerdebedste række i Sverige og ungarske Újpest, inden han i 2017 tjekkede ind i La Liga.

I forbindelse med skiftet fik Brøndby omkring 600.000 kr. i udviklingspenge, og de kan håbe på flere penge i fremtiden.

Enis Bardhi er foreløbig noteret for 36 landskampe for Nordmakedonien og var med under sommerens EM-slutrunde.

Han har spillet 123 kampe i La Liga og scoret 22 gange.