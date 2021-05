Når sæsonen er slut sidst på måneden, kan Brøndby meget vel se tilbage på kampen i Randers og sætte to streger under, at det var hér, man endegyldigt smed guldet.

Kollapset i Kronjylland kom på en mærkværdig baggrund, da Randers udviste ekstraordinær skarphed foran mål, mens Brøndby gjorde det stik modsatte.

- Ja, det var årsagen til, at vi tabte. Skarpheden i feltet. Og at Randers scorede på deres straffespark, mens vi misbrugte vores, lød det nøgternt fra Niels Frederiksen, der fortsatte.

- De første to minutter af anden halvleg, der smider vi det hele. Det var katastrofalt! Vi blev kørt over ende, og vi kunne slet ikke stå imod det pres, Randers åbnede halvlegen med.

Niels Frederiksen var dybt skuffet over nederlaget i Kronjylland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvor stor betydning har dette resultat for jeres guldchancer?

- Det er et stort skridt i den forkerte retning. Vi fik en foræring i sidste runde med resultaterne der, men det smed vi selv væk her i Randers. Nu er der ikke andet at gøre end at slå FC Midtjylland søndag og jagte den chance, der stadig er.

- Det er ekstremt skuffende, og det er vores egen skyld, at vi nu står i denne situation, sagde en frustreret men afklaret Niels Frederiksen.

Mikael Uhre misbrugte et straffespark på et kritisk tidspunkt. Foto: Claus Bonnerup

Én af Brøndby-synderne i 4-2-nederlaget i Randers var topscorer Mikael Uhre, der misbrugte flere chancer. Men det var særligt det brændte straffespark, der ærgrede angriberen.

- Jeg er utrolig skuffet, og jeg spillede selv en stor rolle i nederlaget. Det gør ondt at tabe, og jeg føler selv, jeg svigtede, sagde Mikael Uhre.

Andreas Maxsø plejer vel at sparke jeres straffespark, hvorfor var det dig, der tog ansvaret mod Randers?

- Det er sådan, at det er Maxsø, der bestemmer, og han sagde, at jeg skulle sparke. Den tillid levede jeg desværre ikke op til, og det var meget sigende for vores kamp. Vi var for uskarpe.