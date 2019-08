Brøndby har udsigt til et minus på 63-73 mio. kr. for 2019 - det er i niveauet 23-33 mio. kr. større end forventet for tre måneder siden

Brøndby styrtbløder!

Superligaklubben Brøndby IF betaler i halvårsregnskabet prisen for, at man ikke kan leve op til målsætningen om at sælge spillere for 44 mio. kr. i sommerens transfervindue.

Det var nemlig den optimistiske ambition, da året blev skudt i gang. Siden blev det mål justeret ned til 17 mio. kr., da kvartalsregnskabet for de første tre måneder blev fremlagt.

Men Brøndby har tilsyneladende været alt for optimistiske i troen på, hvad klubbens spillere kan sælges for.

For nu er meldingen, at man slet ikke forventer spillersalg i sommerens transfervindue.

Det betyder en markant nedjustering i forventningerne til årets resultat. Fra minus 40-50 til et forventet minus på 63-73 mio. kr. for hele 2019.

Hany Mukhtar ventes godt nok at skifte til en klub i MLS for et beløb i niveauet 20 mio. kr., men de penge får Brøndby først i det nye år, fordi skiftet ikke sker før i begyndelsen af 2020, da transfervinduet allerede er lukket i MLS.

Men det er ikke kun de manglende spillersalg, der har betydning for de blodrøde tal på Brøndbys bundlinje.

Klubben har også oplevet en tilskuermæssig tilbagegang på Brøndby Stadion fra foråret 2019 sammenlignet med året før, hvor de kæmpede for at vinde mesterskabet, og tilskuerne nærmest stod i kø for at komme ind på stadion.

Faldet i entre og tv-indtægter er på mere end ti mio. kr. fra 2018 til det første halvår af 2019. Fra 34, 8 mio. kr. til 24,5 mio. kr.

Det er planen, at Brøndby i løbet af efteråret skal ud at hente 100 mio. kr. hos aktionærerne i en aktieudvidelse. De planer arbejdes der videre nu.

- Vi har en stor udfordring og ansvar for at skabe økonomisk og sportslig balance, for et underskud i den størrelsesorden, som vi præsenterer i dag, er usundt for klubben. Vi kommer ikke i balance ved at kopiere vore konkurrenters modeller.

- Vi skal derimod vokse organisk, både sportsligt og kommercielt, med de økonomiske ressourcer, vi genererer i de kommende år. Vi skal finde vores egen vej og få bygget et bæredygtigt fundament, der sikrer, at klubben om mange år stadig er en del af toppen i dansk fodbold, samtidig med at vi naturligvis skal gøre alt i vores magt for at sikre, at vi fastholder vores konkurrenceevne på den korte bane. Det er den måde, hvorpå vi kan få skabt et langtidsholdbart Brøndby IF i økonomisk og sportslig balance, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Niels Frederiksen havde den bekymrende mine på i søndags, da Brøndby tabte 0-3 til AGF. Det er der også grund til efter halvårsregnskabet kom på gaden tirsdag. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

- Det er naturligvis ikke en vej uden bump og forhindringer, men løsningen på vores udfordringer er ikke at købe os ud af dem. Vi skal selvfølgelig fortsat være aktive på transfermarkedet, men vi skal agere en smule anderledes end hidtil. Blandt andet skal vi have mere fokus på den yngre og værdiskabende del af markedet. Vi har i tillæg set i denne sæson, hvordan vores talenter fra Brøndby Masterclass kan træde ind og få spilleminutter på vores Superliga-hold, som har bidraget til at vi ligger nummer tre. Det er et konkret eksempel på, hvordan vores egenudviklede spillere løfter en opgave for os her og nu, samtidig med at disse egenudviklede spillere på den lidt længere bane bliver så attraktive, at vi på det rette tidspunkt kan få sendt dem godt af sted til større adresser i udlandet. Den værdikæde er afgørende for os i fremtiden, påpeger han.

Anton Skipper er en af de nye, unge spillere af egen avl, der har fået chancen i Brøndby. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Til trods for udsigterne til et stort minus for 2019, så er der også fremgang at spore i Brøndby. Flere sponsorer kommer til.

- Det positive, man kan tage med sig fra dagens halvårsregnskab, er, at vi i årets første seks måneder øgede omsætningen med 10% blandt vores sponsorer og partnere, hvilket er det bedste kommercielle resultat siden 1. halvår 2010. Kigger vi blot tre år tilbage, så er det næsten en fordobling af indtægterne fra vores sponsorer og partnere, og det fortæller os, at vi har et attraktivt produkt, og at vi forstår at skabe værdi for vores sponsorer og partnere, siger direktør Ole Palmå.

Regnskabet for 2018 var i øvrigt første gang i 12 år, at Brøndby præsenterede et plus på bundlinjen. Her kom Brøndby ud med 10,4 mio. kr.

Da året blev skudt i gang, ventede Brøndby et minus for året i niveauet 10-20 mio. kr. Efter det første kvartalsregnskab lød forventningerne på et minus på mellem 40-50 mio. kr.

Nu er forventningen, at Brøndby kommer ud af 2019 med et minus i niveauet 63-73 mio. kr.

Se også: Brøndby har brugt pengene på forhånd

Se også: Forbigået af DBU: - Forstår godt interessen

Se også: Chok i Brøndby - færdig for sæsonen!