Kig væk, Brøndby-fans: Nu smutter kaptajnen også

Bordeuax kobles sammen med Andreas Maxsø, som kan udnytte en salgsoption til at tvinge de blå-gule til salg

Brøndbys mesterhold bliver drænet massivt i disse dage.

Først Mikael Uhre til Philadelphia Union. Sent i aftes kom det så frem, at Genoa havde kastet kærligheden på Morten Frendrip.

Men slagene bliver ved med at rulle. For Andreas Maxsø er nu tæt på afsked.

Flere medier melder om stor interesse for Brøndby-anføreren fra den franske traditionsklub Bordeaux

Andreas Maxsø fik i forbindelse med sin kontratunderskrivelse i Brøndby indføjet en klausul, der fastlagde hans transfersum fra 1. januar til halvanden million euro - 11 mio. kr.

Derfor kan Brøndby ikke stille sig i vejen for en overgang, så snart buddet passerer det punkt.

Midteraksen i Brøndby er i knæ. Uhre. Frendrup og nu Maxsø pist væk på en vild transferuge. Foto: Lars Poulsen

Det virker derfor uundgåeligt, at flirten med Bordeaux munder ud i et salg, og testkampen mod Viborg fredag blev den sidste for Andreas Maxsø.

Det går nemlig hånd-i-hånd med oplysninger fra flere sider i fodboldmiljøet om, at Brøndby har skruet alvorligt op for interessen for centerforsvarere.

Derfor kommer Brøndby ikke til at smide pengene i pengeskabet. Der skal hentes kvalificerede afløsere ind.

Men tiden er knap og der er mange opgaver at håndtere på én gang for sportsdirektør Carsten V. Jensen.

Maxsø, Frendrup og Uhre udgør den centrale akse op gennem holdet, som bliver flået ud.

Og cheftræner Niels Frederiksen får nu tre uger til at løse den opgave før Superligaen ruller igen.