Kig væk, Niels: Næstdårligste nogensinde!

Niels Frederiksen forlader Brøndby efter et historisk dårligt år

Brøndby har meget at takke Niels Frederiksen for.

Mest af alt mesterskabet mod alle odds i 2020/2021-sæsonen.

Men mandag morgen sluttede det for Niels Frederiksen i Brøndby. Og lad os bare slå fast, at det er gået støt ned ad bakke for Brøndby-træneren siden mesterskabet.

2022 er faktisk det næstdårligste Brøndby-år nogensinde, hvis man kigger på pointsnittet i helårskalenderen.

Niels Frederiksen er færdig i Brøndby oven på det næstdårligste Superliga-år i klubbens historie. Foto: Jens Dresling

I 2022 har Niels Frederiksen og co. blot indsamlet 1.22 point i snit i Superligaen. Hvad årsagen til den pauvre pointhøst er, må han og Carsten V. Jensen selv slås om ...

Sidstnævnte anerkender da også, at pointtotalen i 2022 ikke har været godt nok.

- Det har som sådan ikke været et godt år, når man kigger på kalenderåret. Men der er nogle isolerede ting, der gør, at det ikke er så mærkeligt, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, vi havde en periode i foråret, der ikke gik særlig godt. Men vi kommer stærkt tilbage og slutter på en fjerdeplads.

- Så er der en ny sæson, der starter halvskævt. Vi kommer sent ind, og den ligger lige så meget hos mig med de sidste spillere i transfervinduet. Og derfra har vi jo egentlig haft en solid periode, hvor trenden har været lidt positiv, siger han.

I 2011 var pointsnittet ligeledes på 1.22, mens det i 2012 var helt nede på 1.00.

Niels Frederiksen nåede i alt 117 Superliga-kampe som Brøndby-træner, og hvis vi beholder talkasketten på, så opnåede bankmanden det ottendebedste pointsnit i klubbens Superliga-historie.

