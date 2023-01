Klar for Brøndby: Det koster han

Det er en investering i niveauet 14 mio. kr., Brøndby betaler for at hente Håkon Evjen i AZ Alkmaar, der skifter på en kontrakt frem til 2027

Det kan ofte betale sig at være stædig.

For det er ikke kun her og nu, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen har været vild i varmen for at få fingre i Håkon Evjen.

Det er en spiller, som Brøndby længe har jagtet og været dybt ’forelsket’ i.

Og nu er der gevinst.

Alt er på plads. Den 22-årige kantspiller Håkon Evjen udstyres med en kontrakt frem til 2027 og tildeles trøje nummer 11 i Brøndby.

Det fremgår også af Brøndbys hjemmeside, der tirsdag eftermiddag har præsenteret Håkon Evjen.

Handlen sker fra en lidt højere hylde end vi normalt har set Brøndbys indkøb de senere år. Det er ikke længere nødvendigt kun at smide tre-fire mio. kr. for en lottokupon.

Håkon Evjen har længe stået højt på Brøndbys prioriteringsliste i dette transfervindue. Foto: Ed Van De Pol/Ritzau Scanpix

For det er en investering i niveauet 14 mio. kr., Brøndby skal betale til AZ Alkmaar for at få papirer på den offensive kantspiller.

Brøndby får en spiller med et enormt potentiale. Han blev kåret til årets unge spiller i Norge i 2019 efter 16 mål og seks assist.

Siden blev han solgt fra Bodø Glimt for 18 mio. kr. til AZ Alkmaar, men har aldrig for alvor brændt Æresdivisionen af.

AZ Alkmaar har længe ikke ønsket at sælge, mens Håkon Evjen har presset på for en ny udfordring. For han er gået i stå i det hollandske.

- Jeg kom til AZ som et satsningsprojekt, men ikke for at sidde på bænken. Men der kommer et punkt, hvor man sider med at finde humøret og glæden, udtalte Håkon Evjen sidste år til tv2.no.

Nu går tingene op i en højere enhed, så den hurtige, gennembrudsfarlige kantspiller kan få kickstartet karrieren i Brøndby.

Carsten V. Jensen har længe haft en god fidus til Håkon Evjen, der nu skifter fra AZ Alkmaar. Det norske talent skal folde sig ud i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Kjetil Knutsen, cheftræner i Bodø Glimt, har flere gange forsøgt at lokke Håkon Evjen retur til klubben. Men det har ikke peget i den retning for den 22-årige, der primært optræder på højrekanten.

Håkon Evjen har et stort talent som formentlig skal forløses på Vestegnen i de kommende år. Med en alder på 22 år vil der være et stort videresalgspotentiale om et par år, hvis han indfrier forventningerne.

Håkon Evjen ventes at blive præsenteret på Vestegnen meget snart. Og som sagt tildeles han trøjenummer 11. og en kontrakt på fire et halvt år - til sommeren 2027.