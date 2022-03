Klar med Brøndby-støtte på 25 mio. kr.

Jan Bech Andersen er fortsat klar med en støtteerklæring til Brøndby på 25 mio. kr., men det forventes ikke, at klubben skal bruge pengene i år

Jan Bech Andersen har reddet Brøndby mange gange før.

Han har lånt klubben penge og været sikkerhedsnettet under Vestegnens flagskib, siden han trådte til i sommeren 2013.

Og det er han klar til igen, selv om det lige nu går bedre end nogensinde for klubben, der torsdag præsenterede historiens bedste regnskab med et overskud på 83,4 mio. kr.

Samtidig står Brøndby lige nu solidt på en platform, hvor klubben er gældfri og samtidig ejer Brøndby Stadion.

For blot ét år siden - 3. marts 2021 - afgav Jan Bech Andersen en støtteerklæring vedrørende økonomisk støtte til Brøndby frem til 30. september 2022.

Den støtteerklæring er på 25 mio. kr.

Hvis der bliver behov for at tilføre Brøndby penge frem til september, vil det ske som et lån eller i form af kapitalforhøjelse.

Brøndby har slet ikke i 2021 benyttet sig af støtteerklæringen fra Jan Bech Andersen.

Det er Brøndby-ledelsens vurdering, at det nuværende likviditetsberedskab - som var 67,8 mio. kr. med udgangen af 2021 - er nok til at sikre aktiviteten og fuldføre Brøndbys strategi i 2022.

Jan Bech Andersen har i 2021 ikke øget sin aktieandel i Brøndby.

Han sidder suverænt på aktiemajoriteten med en andel på 55,3 procent af aktierne, som udgør 315.390.371 aktier.