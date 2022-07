Klar med bud på Maxsø

Andreas Maxsø kan være på vej til et skifte til de israelske bronzevindere fra Maccabi Tel Avia.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har israelerne budt eller har et bud undervejs til Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Buddet ligger angiveligt på én mio. euro – 7,5 mio. kr.

Det er væsentligt lavere end den frikøbsklausul, som Andreas Maxsø har med Brøndby, hvor han kan rejse, hvis en klub byder 11 mio. kr. for ham.

Andreas Maxsø kan fortsætte karrieren i israelsk fodbold, hvis parterne bliver enige. Foto: Lars Poulsen.

Israelerne mener, at klubben skal have Maxsø billigere frikøbsklausulen, fordi han blot har ét år igen af kontrakten.

Intet tyder på, at Brøndby vil stå i vejen for klubbens kaptajn, der gerne vil have endnu et udenlandsk fodboldeventyr.

Og tidspunktet er perfekt i en alder af 28, hvor han har vist sig fornemt frem i Superligaen som en af ligaens bedste forsvarsspillere.

Andreas Maxsø har været en stor profil i Brøndby i de tre sæsoner, han har spillet i klubben. Foto. Lars Poulsen.

Andreas Maxsø er den perfekte case, som fodbolddirektør Carsten V. Jensen kan henvise til i fremtiden.

Han kom hjem gratis, leverede fra dag ét og trådte ind i anførerrollen, da Kamil Wilczek blev solgt.

Andreas Maxsø glippede sidste sommer et skifte til Rostov. I januar røg et skifte til Bordeaux i vasken.

Nu kan han altså havne hos den israelske storklub, hvis parterne finder hinanden.

