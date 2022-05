Klar melding fra Brøndby: Det er ikke fair

Brøndby er i venteposition efter 2-1-sejren over Silkeborg.

Efter fjerdepladsen blev sikret med sejren over bronzevinderne fra Silkeborg, skal Niels Frederiksens tropper nu vente til pokalfinalen torsdag for at se, om de skal ud i en kamp mod Viborg for at komme i Europa.

Vinder FC Midtjylland pokalen er Brøndby allerede kvalificeret til anden kval-runde til Conference League.

Så skal kval-pladsen om Europa-billetten overlades til AaB, der skal møde Viborg.

Niels Frederiksen synes det er dybt besynderligt, at der skal spilles en kamp mellem nummer fire og syv for at kvalificere sig til Europa.

- Jeg er ikke enig i, at der skal være en kamp mellem nummer fire og syv. Det er ikke en fair måde at afgøre tingene på.

- Men som jeg forstår det var det en del af den politiske handel, da man indførte et slutspil. Jeg er ikke politiker, men fodboldtræner, men det virker på mig urimeligt som det er nu, siger Niels Frederiksen.

Brøndby træner således normalt i denne uge, hvor man afventer torsdagens pokalfinale mellem OB og FC Midtjylland.

Niels Frederiksen kan glæde sig over, at Brøndby er tæt på målet om en plads i Europa. Foto: Lars Poulsen.

- Hvis FCM vinder pokalen, møder vi ind fredag morgen til morgenmad og går derefter på sommerferie. Hvis OB vinder pokalen, spiller vi mod Viborg søndag, forklarer Niels Frederiksen.

Til gengæld ser Brøndby-træneren det fornuftige i, at pokalfinalen først afvikles, når sæsonen er overstået.

- Det er jeg klart fortaler for. Tidligere har vi set, at hold har haft mulighed for at spekulere i holdopstilling i turneringen, fordi de også har haft pokalen at tænke på.

- Nu afvikles finalen efter sæsonen er slut. Og sådan skal det også være, mener Niels Frederiksen.