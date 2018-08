Klar på at forlade Brøndby: Franske klubber jagter stjernen

SE TIBBLING-SCORING, DER BLEV ÅRETS MÅL I DANMARK I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Brøndby gjorde lidt af et scoop, da de sidste sommer hentede svenske Simon Tibbling i hollandske Groningen. Siden er den kreative midtbanespiller blevet en af holdets bærende profiler, og det kan betyde, at han allerede forlader vestegnsklubben efter kun en enkelt sæson. Han har nemlig tiltrukket sig interesse fra udenlandske klubber.

Det er svenske Fotbolldirekt der skriver, at det er en reel mulighed for Simon Tibbling at skifte fra Brøndby. De erfarer, at der blandt andet er bud efter ham i Frankring, og at Tibbling selv er åben for muligheden.

- Ifølge Fotbolldirekts oplysninger er han klar til at forlade den danske liga-to'er, som det lyder i artiklen.

Mediet har også haft fat i Simon Tibbling agent Per Jonsson, men han er ikke særligt meddelsom.

- Ingen kommentarer. Jeg kan ikke kommentere noget omkring Simon lige nu, lyder det fra agenten.

Skulle et salg blive aktuelt, kan Brøndby dog trøste sig med, at de med al sandsynlighed kommer til at tjene en god sjat penge på sin svenske kreatør. Ifølge Fotbolldirekt kræver Brøndby et sted mellem 18 millioner og 22 millioner kroner for Tibbling, som man hentede i Groningen for cirka 3,75 millioner kroner sidste år.

Frederik Rønnow er væk, og Hany Mukhtar har været rygtet væk, og nu melder svensk medie om fransk interesse for Simon Tibbling, der selv er åben for at forlade Danmark. Foto: Anders Kjærbye / Ritzau Scanpix

Så sent som fredag skrev Tibbling autografer i Brøndby:



Det er kun få uger siden, at Brøndby solgte en anden nøglespiller i form af Christian Nørgaard og efterfølgende var træner Alexander Zorniger ikke alt for glad.

- Alle ved, vi har mistet nøglespillere. Specielt i organisationen var Christian Nørgaard eksempelvis vigtig. Nu er han væk, og det er fint, men nu har vi brug for tid til at træffe de rette beslutninger for at komme tilbage til fordums niveau.

- Alle – også her i klubben – snakker vi om, at vi har købt nogle fantastiske spillere. Og ja, det har vi, men sidste år syntes alle, der skete en stor forandring i forhold til holdet. I år har forandringerne været endnu større, sagde Zorniger i weekenden til Ekstra Bladet og tilføjede her om et muligt salg af Hany Mukhtar.

- Jeg tror slet ikke noget lige nu. Jeg har lært i de seneste to år, at man ikke skal forvente alt for meget i en klub, der også har brug for pengene fra transfers. Man ved aldrig, hvad der kan ske, sagde Zorniger.

I Brøndby har Tibbling spillet som 8'er, og her råder man også over spillere som Dominik Kaiser, Lasse Vigen og Kasper Fisker, mens man muligvis stadig har muligheden for at tilknytte Besar Halimi, der i sidste sæson var på leje i klubben, men nu er ude i kulden i tyske Mainz.

I sidste sæson var Tibbling en stor del af Brøndbys hold, der vandt sølv i ligaen og vandt pokalfinalen. Efter sidstnævnte triumf var Tibbling særdeles glad.

- Den var helt fantastisk. Heftigt! Det er den største kamp, jeg har været med til at spille, og når jeg en dag tænker tilbage på min karriere, bliver det måske den første kamp, jeg kommer til at tænke på.

- Det er så stort for klubben at vinde igen, og man har kunnet mærke på fansene, hvor meget det betyder, sagde Tibbling, der mente, at Brøndby nu er tilbage, hvor klubben hører hjemme:

- Brøndby er den måske største klub i Skandinavien og hører til i toppen og skal vinde titler. Det er Brøndby. Det er uhørt stort for mig at have været med til, lød det dengang fra Tibbling.

Hvis de svenske rygter taler sandt, kan Tibbling altså snart være fortid i Brøndby. I vinter meldte Tibbling afbud til det svenske liga-landshold for at få en bedre opstart i Brøndby, og det selvom anden Brøndby-svensker var med.

Ekstra Bladet har forsøgt at træffe Brøndbys sportsdirektør Troels Bech for en kommentar, men foreløbig uden held.

Husker I, da Tibbling blev pakket ind i gazebind?



