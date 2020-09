Klar tale: Premier League-klub bør holde øje med Brøndby-komet

Morten Frendrup har imponeret så meget for Brøndby, at man holder øje med stortalentet i England

Morten Frendrup fik for alvor sit gennembrud i Brøndby i sidste sæson med 26 kampe i Superligaen.

Og den blot 19-årige midtbanespiller har gjort det så godt, at det har kastet opmærksomhed fra engelsk fodbold af sig.

I podcasten TIFO Football Podcast diskuterer tre journalister sommerens transfers for Premier League-klubberne Chelsea, Newcastle og Everton, og vi skal da lige love for, at der bliver smækket navne på bordet.

I alle retninger. Nogle mere kendte end andre, og nogle hører vi sandsynligvis aldrig om igen.

Men Frendrup er der.

Det er journalisten Alex Stewart, der bringer hans navn på bane som en midtbanespiller, der er værd at bruge krudt på.

Egentlig er udgangspunktet Pierre-Emile Højbjerg, som Everton-manager Carlo Ancelotti oprindeligt var interesseret i, inden den danske landsholdsspiller valgte at skrive kontrakt med Tottenham.

Det er som erstatning for ham en dag, at Morten Frendrup bringes i spil.

- Hvis du taler om en fremtidig Højbjerg, er der en fyr i Brøndby, der hedder Morten Frendrup, der er 19 år, mener jeg. Og en fyr der hedder Peter Pokorny i Salzburg. Det er begge midtbanespillere, man skal holde øje med, for de er dygtige til at erobre bolde, siger han.

Han understreger dog, at han bestemt ikke er overbevist endnu, hvorefter han skynder sig videre til andre navne i den timelange podcast.

De får rig lejlighed til at nærstudere Frendrup, når Brøndby lørdag møder Crystal Palace i danskernes sidste træningskamp, inden Superligaen begynder igen næste weekend.

Du kan høre hele podcasten her - snakken om Evertons midtbane begynder efter 40 minutter.

