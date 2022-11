Klar til VM på et afbud

Mads Hermansen mener, han har vist sig frem her i efteråret og håber til det sidste på en plads i Kasper Hjulmands VM-trup

Kasper Hjulmand sætter i aften navn på de udvalgte til VM-truppen - Ekstra Bladet har hjulpet ham på vej her.

Frederik Rønnow er ude på ubestemt tid.

VM-billetten ser desværre ud til at ryge i vasken for den stabile Union Berlin-keeper.

En dør er lukket, en ny åbner et andet sted.

Fodbold er hårdt og ubarmhjertigt, når der opstår skader i sidste øjeblik.

Mads Hermansen er klar til at rejse til VM på et afbud. Han presser sig på som mulig tredjekeeper til VM. Foto: Lars Poulsen.

Men Rønnows nedtur kan åbne VM-døren for Brøndbys Mads Hermansen.

Han har leveret stærkt i Superligaen og på U21-landsholdet. På den måde har han givet landstræner Kasper Hjulmand noget at tænke på.

Nu er spørgsmålet om landstræneren vælger den unge og uerfarne Hermansen frem for den rutinerede Jonas Lössl som tredjekeeper.

Alt tyder på, at Oliver Christensen kommer med i truppen. Nu ser det ud til, at det bliver som andenkeeper, hvis altså Frederik Rønnow er helt ude og må give op.

- Jeg tager gerne til VM på et afbud, siger Mads Hermansen og uddyber:

- Jeg har gjort mit bedste for at vise mig frem og er gået efter den VM-billet i efteråret, selv om jeg også har forsøgt at lægge det lidt væk i perioder, erkender han.

Ohi Omoijuanfo scorede for femte gang i sæsonen for Brøndby. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Mads Hermansens efterår har været stabilt, selv om han ikke nåede de højder vi så i sidste sæson.

- Jeg har ikke ramt den store klinge i efteråret, men jeg synes, jeg har leveret meget stabilt, siger han og slår fast:

- Hvis jeg kommer til VM, vil det være en kæmpe oplevelse og en stor erfaring at få med, siger Mads Hermansen, der mandag aften vil sidde klistret til skærmen, når Kasper Hjulmand omkring kl. 20.00 udtager sin trup på 26 spillere.

