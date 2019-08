Køber angriber før Brøndby-brag: Hjælper de syge

Braga gæster torsdag Brøndby Stadion i Europa League. Et par dage før kampen har portugiserne præsenteret ny angriber i form af brasilianske Galeno hentet i FC Porto.

Portugiserne gør angriberen til lidt af en velgørenhedstransfer.

- For at udnytte den store popularitet, som præsentationsvideoerne har haft hos fansene, så har SC Braga besluttet at bruge skiftet i en velgørenhedsmæssig sag, lyder det på klubbens hjemmeside.

- For hver deling af videoen fra klubbens hjemmeside på Facebook det næste døgn vil vi give en euro til fordel for en lokal institution, lyder det.

I forbindelse med dette klubskifte går pengene til Novais e Sousa Center, der arbejder for at fremme livskvaliteten for folk med psykiske handikap.

Her er Bragas nye angriber hentet i Porto:

Galeno kom til Porto i 2016 og har fået et par kampe på førsteholdet udover de 54 kampe for B-holdet. I sidste uge var han udlejet til Rio Ave, hvor det blev til fem scoringer i 27 kampe, og det var altså nok for Braga til at give ham en fem-årig kontrakt.

- Jeg er meget glad for skiftet. Det var svært at sige nej til. Jeg kender SC Bragas storhed, og jeg håber at blive glad her og nå klubbens mål, siger angriberen.

- Fansene kan forvente en masse vilje fra mig. I kan være sikre på, at jeg vil gøre mit bedste, siger han.

Ifølge angriberen var Braga allerede ude efter ham, da han var hjemme i Brasilien, hvor Porto altså snuppede ham.

Som det ses herunder, er Galeno og holdkammeraterne allerede på vej mod København, hvor de spiller mod Brøndby torsdag aften klokken 18.00.

