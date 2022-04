Kom fra FCK: Tonen mere fri og åben i Brøndby

- Jeg havde i perioder svært ved at navigere under præstationspres, jeg måtte lære at håndtere mine følelser i de stressede situationer, forklarer Anders Storskov om tiden i FCK

I 20 år var Anders Storskov fysisk træner og en vigtig del af succeshistorien i FC København. I sommeren 2020 blev han fyret med kort varsel, men blot et halvt år senere stod han hos rivalerne fra Brøndby, som manglede en fysisk træner.

Anders Storskov faldt hurtigt til i de nye omgivelser på Vestegnen, hvor han dog har bemærket, at der er store forskelle på mange ting i de to klubber.

Anders Storskov føler, at tonen er mere fri og åben i Brøndby i forhold til FCK, hvor han var ansat i 20 år. Foto: Lars Poulsen.

- Følelsen af storhed var der nok lidt mindre af, da jeg kom til Brøndby sidste forår, fordi det var lang tid siden, man senest havde vundet nok.

- Men noget af det første, der slog mig, er, at der hersker en stor samhørighedskraft, en stor energi til at lytte, diskutere og udvikle samt drive et projekt fremad, forklarer Anders Storskov og uddyber:

- Jeg kom jo fra et sted med et stramt metodisk system. Og når man vinder meget og ofte, kommer der også et stort præstationspres. Og det præger mennesker forskelligt.

- Jeg havde perioder, hvor jeg havde svært ved at navigere i det. Jeg måtte virkelig lære at håndtere mine følelser i forhold til stress-situationer, forklarer han og uddyber om lidt flere forskelligheder, han har oplevet:

Anders Storskov havde på ingen måder svært ved at glæde sig over Brøndbys mesterskab sidste år, hvor han kom til klubben lige før mesterskabsspillet begyndte. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg synes, tonen er mere fri og åben i Brøndby i forhold til at dygtiggøre hinanden.

- Det hele er lidt mere i udviklingsøjemed i Brøndby i forhold til FCK, hvor alt til hver en tid var i præstationsøjemed.

- Og det er selvfølgelig sagt, uden jeg ved, hvordan det foregår nu i FCK, for det har jeg ikke forudsætninger for at vide. Mange ting har sikkert ændret sig hos dem, siger Anders Storskov.

Han var en af de første fysiske trænere, der blev ansat i Superligaen for mere end 20 år siden. Han er respekteret stort for sin viden og faglighed.

- Jeg tror, jeg er god til at lytte og stille spørgsmål. Holdet præsterer bedst, hvis hver enkelt spiller er den bedste udgave af dem selv.

- Jeg føler, jeg er god til at lytte og stille spørgsmål, siger Anders Storskov, fysisk træner i Brøndby med fortid i FCK gennem 20 år. Foto: Lars Poulsen.

- Det handler ikke bare om tal og træning, men i langt højere grad om at lytte, motivere og skabe trivsel. Gør du det, så får de optimale betingelser for at præstere i et krævende elitemiljø, forklarer han.

Som fysisk træner for Brøndby er Anders Storskov i bedre fysisk forfatning end de fleste 51-årige.

Når vejret tillader det, cykler han således et par gange om ugen fra hjemmet i Herfølge til Brøndby Stadion. 36 km hver vej.

Og sidste år løb han en lille tur med en god ven på 100 km på en planlagt rute rundt på Sjælland.

- Den løbetur tog 12 timer. Vi tillod dog tre indbyggede pauser undervejs, forklarer Anders Storskov.

