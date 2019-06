Kontraktfri Johan Larsson tilbage? Nu kommenterer Brøndby

Johan Larsson har efter sigende fået ophævet sin kontrakt i Guingamp, og dermed kan han se tilbage på et katastrofalt halvt år i Frankrig, som bød på nedrykning og næsten ingen spilletid. Det eneste, svenskeren har kunnet glæde sig over, har formentlig været månedslønnen.

Vi skal imidlertid ikke langt tilbage i tiden, før Johan Larsson havde stor succes på fodboldbanen. Det var i Brøndby, hvor han var anfører og en absolut profil på banen, lige indtil han forlod de blå-gule kvit og frit.

Artiklen fortsætter under billedet...

Johan Larsson (tv.) i aktion for Brøndby. Foto: Jens Dresling.

Nu står Brøndby med muligheden for at hente højre backen tilbage lige så kvit og frit, men det kommer sportsdirektør Ebbe Sand næppe til gøre.

- Han har gjort det fantastisk i Brøndby og har været her i flere år, men vi må også sige, at det ikke er den position, hvor vi har det største behov. Jens Martin Gammelby er der, og Kevin Mensah gør det fremragende. Den ligger ikke lige til højret benet, men det er naturligvis ikke gået vores næse forbi, at Johan står i den situation, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk.

Dermed ser Johan Larsson altså ikke ud til at blive blå-gul igen, og i stedet er der meget, der tyder på, at han bliver blå-hvid. Tirsdag kunne det svenske medie Fotbollskanalen berette, at Larsson er et varmt emne i IFK Göteborg.

