Kontroversiel triumf

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby holder trit med konkurrenterne i jagten på bronzemedaljerne efter en 1-0 sejr over SønderjyskE. Gæsterne følte sig snydt forud for Brøndbys sejrsmål, hvor Josip Radosevic begik et frispark som ikke blev dømt.

Hjemme på Brøndby Stadion bliver de ofte løftet til nye højder af stemningen på Sydsiden. Mod SønderjyskE måtte de gulblusede spillere nøjes med en flot tifo over hele tre tribuner – Brøndbyernes Idrætsforening – aldrig alene.

Brøndby Stadion ligner ikke sig selv, når stemningen er væk og de få tilstedeværende på stadion kan høre alle udbrud fra spillere og trænerbænken.

Hvis Brøndby skal indfri målsætningen om at vinde bronzemedaljer, forekommer vejen udfordrende den kommende tid.

Spillemæssigt var det en meget rodet affære mod SønderjyskE.

Rivalerne til bronzen fra AGF og FC Nordsjælland har været bedre spillende efter genstarten på Superligaen.

Brøndby viste initiativ og var meget i boldbesiddelse, men det var sparsomt med chancer, som Niels Frederiksens mandskab skabte i åbent spil.

Anders K. Jakobsen havde flere store chancer i kampen, men ingen scoringer for angriberen i denne omgang. Foto: Lars Poulsen

Mraz helt væk

Samuel Mraz fik en halvleg, så blev han flået ud og erstattet med Jesper Lindstrøm.

Mraz, der er lejet sæsonen i Empoli ud, virkede helt ved siden af sig selv. Han deltog ikke i spillet og satte ikke mange fødder rigtigt.

Det er nu han skal overbevise Carsten V. Jensen om, at Brøndby skal smide fem mio. kr. for ham, hvis han skal købes fri.

Foto: Lars Poulsen

Snydt for frispark

Langt bedre gik det for indskiftede Jesper Lindstrøm, der både viste initiativ, mod og vilje.

Det høje energiniveau førte til 1-0 træfferen. Lindstrøm jagtede en lang bold tog et par træk ind i feltet og sparkede bolden fladt i det lange hjørne og forbi Sebastian Mielitz.

Et optimalt udbytte på en chance, han selv skabte.

Men anerkendelsen af scoringen står til diskussion, fordi det lignede et klart frispark, som Josip Radosevic begik på Joao Pereira, inden bolden blev sparket op mod Jesper Lindstrøm.

Faktisk burde Jesper Lindstrøm have scoret endnu engang. Kort før tid var han alene, men sparkede i sidenettet.

Foto: Lars Poulsen

Brændte flere store

1-0 sejren til Brøndby var lidt heldig. For SønderjyskE var i flere situationer langt farligere og mere nærgående end hjemmeholdet.

Før pausen var Anders K. Jacobsen i fire situationer på spil foran Brøndby-målet. I det ene tilfælde burde han have scoret efter en fejl fra Andreas Maxsø, men Marvin Schwäbe leverede en mesterlig refleksredning.

I anden halvleg var Schwäbe igen på sin plads, da han fra tæt hold vandt duellen mod Alexander Bah.

