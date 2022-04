Krisen kradser efter Brøndby-ydmygelse

Silkeborg lod Brøndby slippe nådigt med et 3-0 nederlag på Jysk Park og de blå-gules sæson er på vej til at ryge totalt af sporet

Brøndby er med faretruende hast ved at droppe baglæns ud af mesterskabsslutspillet og spørgsmålet for de blå-gule handler ikke længere om guld.

Brøndby i den nuværende forfatning skal være glade for overhovedet at nå Europa – og medaljer vil være en reel overraskelse.

En måned efter, at Silkeborg kørte Brøndby ud af klædet på Jysk Park… men tabte 1-0 på Mathias Kvistgaardens sene scoring, tog Kent Nielsens rødklædte tropper iskold hævn i den blæsende aprilkulde.

3-0 sejren til hjemmeholdet udstillede alvorlige sprækker i organisationen – og samlet 0-7 i de seneste kampe betyder, at krisesnakken skal findes frem.

Niels Frederiksens tropper led et pinligt nederlag søndag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Da Brøndby for en måned siden hentede dén sejr i Søhøjlandet, forlængede de blå-gule sejrsstimen til frygtindgydende ni sejre i træk.

Fire kampe senere står det klart, at sejrstimen var et yderst flatterende udtryk for Brøndbys niveau.

Niels Frederiksens tropper trådte ind på kunstgræsset i Silkeborg med belæringen i seneste måned i baghovedet.

Mere kontrolleret og med større respekt.

Altså de forsvarende mestre på besøg ved en oprykker med ambitionen om ikke at blive skilt ad. Det er selvfølgelig aldrig for sent at blive klogere.

Niels Frederiksen skal krediteres så meget, at hans mandskab faktisk slap bedre fra kampens første 20-25 minutter end sidst de var i Silkeborg.

Men da det ramlede, så gik det nærmest i lavinefart.

Niklas Helenius scorede kampens sidste mål for Silkeborg og slog det sidste søm i Brønbys kiste. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Først en kolossal passivitet omkring et hjørnespark, da Tobias Salquist kunne smadre 1-0 føringen op i krogen.

Og to minutter senere udstillede Josip Radosevic hvor meget spillemæssigt underskud, der er i Brøndby, da han med støvleknopperne nærmest trak huden af Mark Brinks skinneben i et mistimet forsøg på at nå bolden.

Klokkeklart rødt.

Sidste forår overvandt Brøndby en udvisning i Aarhus og sikrede den historiske sejr over AGF på vej mod guldet.

Denne gang havde de ikke Mikael Uhre. I stedet fløj Simon Hedlund og Marko Divkovic forvildet ind i flere offside-kendelser.

Omvendt pløjede Silkeborg igennem på kanten af offside i starten af anden halvleg, da Sebastian Jørgensen kunne profitere af Mads Hermansens fejlindgreb og gøre det til 2-0.

Brøndby takker de skuffede, fremmødte fans. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og så fuldendte Kevin Tshiembe nedturen, da han lod sig overtrumfe af normalt hovedstødssvage Nicklas Helenius ti minutter ind i anden halvleg.

Andreas Maxsø blev nødt til at samle sine tropper for at hindre det totale kollaps.

Silkeborg fik mange roser efter seneste nederlag til Brøndby. Denne gang skal de nærmest skrives ud af fortællingen. De blå-gule ramte bunden med et alarmerende brag. Silkeborg var mest af alt på velkendt niveau.