Krisen total: Brøndby uden mål i syv timer

Brøndbys tabte for fjerde gang i træk, da AaB vandt 1-0 og nu er bronzen langt væk for mestrene

Mere end syv timer uden mål!

Scoringskrisen er er alvorlig og ikke til at komme uden om for de danske mestre fra Brøndby.

426 minutter eller mere end fire end halv kamp i træk uden scoringer er aldrig tidligere sket for Brøndby i landets bedste fodboldrække.

Mathias Kvistgaarden fik chancen for første gang fra start. Han lavede enkelte fine ting, men ansvaret for Brøndbys scoringskrise kan man ikke hænge på hans unge skuldre. Foto: Lars Poulsen.

0-1 mod AaB var samtidig fjerde nederlag i træk og spillede Brøndby længere væk fra bronzemedaljerne.

Og nu er fjerdepladsen også i farezonen for de danske mestre, der kan se formstærke Silkeborg bide dem i haserne.

Niels Frederiksen leder tydeligvis efter det rette system og de rigtige spillere, der kan bringe Brøndby ud af den scoringsmæssige krise, holdet befinder sig i.

Mod AaB gik han væk fra tremands-forsvaret, som har været Brøndbys varemærke i lang tid.

En fire back-kæde med to meget offensive backs samt en defensiv midtbane til at lukke hullerne. Og så en sjælden chance til Christian Cappis på midten.

Det udløste meget spil, men ikke meget direkte mod nordjydernes mål. Der blev ofte trillet rundt uden for feltet uden et slutprodukt.

Niels Frederiksen står med et mandskab, der ikke har scoret i mere end syv timer. Foto: Lars Poulsen.

Med 13-0 i hjørnespark viser det alt om, hvor meget spil Brøndby havde, men der kom bare alt for lidt ud af det.

I forreste linje har ingen ligesom taget taktstokken og ansvaret efter Mikael Uhres farvel.

Marko Divkovic havde en enkelt fin afslutning før pausen. Men det hele virker meget uforløst med ham. Han faldt fuldstændig ud efter pausen.

Mathias Kvistgaarden spillede for første gang fra start. Det unge, optimistiske håb viste fine færdigheder i glimt. Men ansvaret for Brøndbys målkrise kan man ikke lægge på hans skuldre.

Stor rundtur: Kom med bag murene - så vildt er Brøndby Stadion (+)

Mads Hermansen begik straffespark, da han fældede Kasper Kusk. Foto: Lars Poulsen.

Nyindkøbte Carl Björk sad ude på bænken, og her fik han lov at sidde hele kampen. Andrija Pavlovic, der ikke er den store tiltro til på Vestegnen, fik chancen uden at imponere.

I fodbold er det ofte sådan, at du skal score i dine gode perioder. Brøndby havde en rigtig god periode i første halvdel af første halvleg.

Det var tydeligt, at pletten fra 0-3 blamagen mod Silkeborg skulle fjernes. AaB var under pres og stod derfor langt tilbage på banen.

Men Brøndby evnede ikke at omsætte spil og chancer til scoring før pausen. Og det udstiller meget godt den scoringsmæssige krise Niels Frederiksens tropper befinder sig i.

Malthe Højholt leverede en stærk indsats, da AaB vandt over Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Med Louka Prips sejrsmål på straffespark står AaB nu med fire sejre i de fem seneste kampe. Spillemæssigt var der ikke bronzesnit over indsatsen mod Brøndby. Til gengæld var det en stærk kollektiv præstation med en stram organisation og en kompakt defensiv, som Rasmus Thelander styrede.

Centralt er Malthe Højholt et fyrtårn, der involverer sig i rigtig meget. Han har enorm løbekapacitet.

Lucas Andersen kom ind, og hans tekniske færdigheder og fine spilforståelse kan blive en stærk trumf i bronzejagten for nordjyderne.

LÆS OGSÅ: Tre eksperter: Her er Brøndbys problemer