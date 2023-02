Kritik af transfer: Brøndby-chef afviser blankt

Jesper Sørensen ryster på hovedet efter spekulationer om Brøndby-ejernes indflydelse på transfers og håber på at få genskabt fællesskabet i klubben

Stemningsboykot, oprør i fangrupperinger og bekymrede miner på tribunen.

Brøndbys nye udenlandske ejere, Global Football Holdings, har de seneste måneder skabt voldsomt røre blandt Brøndby-fans, og på transfervinduets sidste dag var de der igen.

For da Frederik Winther officielt skiftede tyske Augsburg ud med Brøndby IF på en lejeaftale, var fans hurtige til at drage koblingen.

Jesper Sørensen afviser kategorisk, at klubbens udenlandske ejere har haft noget at sige i Frederik Winthers skifte. Foto: Anthon Unger

GFH har nemlig en ejerandel i Bundesliga-klubben, og bekymringen om, at ejerskabet måske skulle have indflydelse på transfers i Brøndbys, spredte sig hurtigt.

Men det afviser cheftræner Jesper Sørensen nu fuldstændig i et interview med Ekstra Bladet.

- Det har ikke noget på sig, at det er der, vores interesse starter. Men vi kan ikke komme udenom, at GFH har en ejerandel i Augsburg. Det er rigtigt. Men det har ikke noget på sig, at det er der vores interesse starter.

- Den starter med Frederik på grund af den spiller, han er.

- Så hvis nogen siger, at Brøndby nu er ved at blive til en rugekasse for Augsburg, hvad siger du så?

- Jeg har noget indsigt, som folk ikke har, og som de ikke kan få. Derfor vil jeg sige, at det behøver de ikke at være bekymret for. For det er Brøndby ikke.

Jesper Sørensen kender Frederik Winther personligt og var derfor også klar i spyttet om, at han var en ønskespiller. Foto: Anthon Unger

- Vi skal gerne derhen, hvor vi bliver så dygtige, at det bliver omvendt, lyder det efterfølgende jokende fra Jesper Sørensen, der erkender, at den del nok bliver svær.

Faktisk havde Brøndbys cheftræner selv en stor andel i, at Brøndby gik på jagt efter den 22-årige forsvarsspiller.

- Jeg kender Frederik, og jeg har også været nede og se Augsburg både træne og spille. Jeg ved, hvor han kommer fra og ved, at en spiller, der kommer fra en klub som Augsburg også i Superligaen ville kunne gøre noget.

- Så jeg vidste godt, at hvis det var en mulighed, så var det én, vi skulle gå efter.

Forstår skepsissen

Generelt ærgrer Jesper Sørensen sig over, at der lige nu ikke er den samme glæde blandt Brøndbys ellers så entusiastiske fans.

Derfor håber han også, at han og spillerne gennem gode præstationer kan få vendt stemningen.

- Jeg vil jo håbe og ønske, at vi kan få genskabt det fællesskab, der er omkring Brøndby IF, som er det største i Danmark.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen var ikke tilgængelig for pressens spørgsmål om transfers og ejerskab, selvom han kom forbi mediedagen i Portugal for at hilse på. Foto: Anthon Unger

- Jeg håber, at vi kan samle folk omkring holdet, og vi kan samle folk omkring klubben, fordi det er jo klubben, som har haft den tiltrækningskræft igennem så mange år, der har skabt det fantastiske fællesskab, som Brøndby IF er.

- Det skal vi måske starte med på banen, og hvis det er det, der skal til, så er det vores opgave. Det er i hvert fald der, hvor vi kan gøre et bidrag.

- Forstår du skepsissen omkring de udenlandske ejere?

- Generelt, ja. Jeg kan godt forstå, at folk generelt er skeptiske over for nyt. Sådan har det nok altid været. Men alligevel så render vi alle sammen rundt med en iPhone i lommen. Sådan er det. Det er nok menneskets natur.

- Hvis der er nogen, der er bekymret, så kan jeg godt forstå det, for de har måske ikke den indsigt, som vi har. Men det kan de få over tid, og det bliver så vores opgave at fjerne den bekymring.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, men han var på trods af sin tilstedeværelse på træningslejren i Portugal ikke tilgængelig for pressen.