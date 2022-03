Kryptisk Brøndby-melding

Niels Frederiksen vil ikke melde ud, at Brøndby mindst går efter bronzen - han vil kun sige, at målsætningen er Europa

12 kampe uden nederlag og en solid medaljeplacering.

Brøndby har sat et solidt aftryk på Superligaen i denne sæson.

Men på trods af den fine stime, hvor holdet er uden nederlag siden september sidste efterår, vil Niels Frederiksen ikke gå så langt at kræve mindst bronzemedaljer.

- Som vi meldte ud med vores årsregnskab, så er vores målsætning at spille ude i Europa. Så må vi se, hvad det kræver for at opnår det, siger Niels Frederiksen.

Betyder det, at I sigter mod at forsvare mindst en tredjeplads?

- Jeg kan ikke komme det nærmere end, at vi vil spille europæisk efter sæsonen. Men vi vil selvfølgelig gerne præstere bedre end det, siger Niels Frederiksen uden at sætte ambitioner på om det er guld, sølv eller bronzemedaljer, han sigter mod.

1-1 mod AGF blev endestationen for Brøndbys sejrsstime, men Niels Frederiksens mandskab står alligevel med 12 kampe uden nederlag – 10 sejre og to uafgjorte.

- Vi sled meget med at blive farlige mod AGF. Vi havde svært ved at gøre chancerne store. Den sidste aflevering blev for upræcis erkender han.

Brøndby-træneren er godt tilfreds med det udgangspunkt, som Brøndby har før sidste kamp i grundspillet og de forestående ti runder i mesterskabsspillet.

- Vi er stabile, har en god ballast og skal udvikle spillet herfra, siger Niels Frederiksen.