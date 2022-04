Ét point i fem kampe og fire nederlag på stribe til AaB, Randers, Silkeborg og AaB igen fortæller alt om den krise, som Brøndby lige nu befinder sig i.

Cheftræner Niels Frederiksen oplever dog fremgang på trods af den scoringsmæssige krise, hvor Brøndby nu er uden scoring i 426 minutter i Superligaen.

Ikke siden 13. marts, da Marko Divkovic scorede mod AGF, har Brøndby scoret i landets bedste fodboldrække.

Simon Hedlund har ikke tur i afslutningerne for tiden. Her er svenskeren skuffet efter en ny nedtur. Foto: Lars Poulsen.

På trods af den krisemæssige situation, så ser Niels Frederiksen fremgang på banen.

- Præstationen mod AaB var den bedste i 2022. Der var kun ét hold på banen, men jeg medgiver, at vi ikke fik scoret og tabte kampen.

- Der er spillemæssig fremgang og det udtryk, den energi og intensitet, vi viste kan jeg ikke sætte en finger på, siger Niels Frederiksen og slår fast:

- Hvis vi fortsætter med at spille som mod AaB, skal vi nok få point. Men det er klart, at hele forudsætningen er, at vi får scoret, erkender han.

Niels Frederiksen med ild i øjnene, da Brøndby skulle jagte point. Men nu har Brøndby ikke scoret i mere end syv timer. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby-træneren valgte at skifte system, og det skete efter en klar overvejelse. Brøndby gik væk fra tre bag til et firemandsforsvar.

- Der var to årsager til, at vi skiftede system. Jeg ville gerne have flere i boksen og derfor spillede vi med to angribere. Samtidig har vi en erfaring, at vi ikke står godt til AaB, når vi spiller samme system som dem, forklarer Niels Frederiksen, der valgte at lade nyindkøbte Carl Björk varme bænken i samtlige 90 minutter.

- Carl Björk er en Uhre-light. Han er bedst, når der er bagrum at løbe i. Det var der ikke mod AaB, der stod meget dybt. Derfor vurderede jeg, at Pavlovic passede bedre til at komme ind i opgøret, forklarer han.

Niels Frederiksen erkender, at bronzen nu – for en stund – er længere væk fra Brøndby med fire point op til AaB. Forude venter to svære opgør mod FC København og FC Midtjylland.

Niels Frederiksen har noget at tænke på efter Brøndbys fjerde nederlag på stribe. Han ser dog fremgang rent spillemæssigt. Foto: Lars Poulsen.

- Vi må blive dygtigere til at score mål. Og det handler også om kvalitet. Selvfølgelig er det ikke positivt at tabe for fjerde kamp i træk, men det er tæt, og vi kan slutte på alt fra tredje- til sjettepladsen.

- Jeg har en tro på, at vi nok snart skal få vendt det og scoret. Jeg går ikke og tænker på, at det er første gang Brøndby har spillet fire kampe uden at score i Superligaen.

- Jeg vil hellere tænke på, at vi vandt det første mesterskab i 16 år, siger Niels Frederiksen med et skævt smil.

Mandag venter FCK i Parken, hvor Brøndby får Henrik Heggheim tilbage, mens Josip Radosevic afsoner anden karantænedag.

