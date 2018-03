Kyniske Brøndby strålede i guldbraget

FC Midtjylland - Brøndby IF

01. mar 20:00 FC Midtjylland - Brøndby IF Superligaen Stadion: MCH Arena, Danmark Dommer: Michael Tykgaard

Brøndby IF

HERNING (Ekstra Bladet): Brøndby er ikke længere outsider til mesterskabet.

De blå-gule træder ind i rollen som mesterskabs-favoritter efter en smal, men fuldt fortjent 1-0 sejr over toprivalerne FC Midtjylland i 'Braget på Heden.

Dermed har Vestegnen slået sin direkte rival i toppen i begge sæsonens opgør - uden at lukke mål ind.

Det er høj, høj klasse - og den slags skaber mesterskaber.

Skal der peges på en helt afgørende faktor i triumfen, så stod sundhedssektoren for den.

FC Midtjylland forsøgte forgæves at få Paul Onuachu, Rilwan Hassan og Janus Drachmann klar.

Så havde Brøndby til gengæld held, da Hany Mukhtar måtte i al hast isoleres fra resten af truppen onsdag med mistanke om influenza. Hans virustal blev tjekket af læger, og det efterlod en chance for, at han kunne nå at blive rask i tide.

I stedet for at tage med resten af truppen til Jylland og risikere at smitte flere i truppen, så blev tyskeren hjemme i Vallensbæk, og han kørte først mod kamparenaen fra morgenstunden.

Ved middagstid sluttede han sig til resten af Brøndby-truppen, hvor han blev testet grundigt igennem af sundshedsstaben inden han fik grønt lys til at spille.

I et opgør hvor FC Midtjylland måtte stillet stærkt svækket grundet skader til Paul Onuachu, Janus Drachmann og Rilwan Hassen så gjorde det alverden til forskel, at ulvene blev nødt til at smide en 19-årig finne, Kaan Kairinen, i startopstillingen, mens Brøndbys største stjerne kunne træde op på modsatte side.

Kaan Kairinen forsøgte på bedste vis at give noget arbejdsrum til kaptajn Jakob Poulsen og han havde ikke givet meget til kampen, da han på uheldig vis blev ramt af et knæ i hovedet i starten af anden halvleg og måtte støttes fra banen på vaklende ben - tydeligt groggy.

Hold det så op mod Hany Mukhtars klarmelding og hans aktie i kampens afgørende sekvens.

Simon Tibbling fik vendt rundt centralt og sendte intelligent en bold ud mod Mukhtar på fløjen. En drilsk aflevering med lige præcis det rette tempo, så tårnhøje Zsiolt Korcsmar kom i tvivl om han kunne nå bolden.

Miukhtar fiskede bolden til sig og satte fart. Korcsmar fulgte med. Hany Mukhtar sænkede farten lige en anelse... og så slog han hul. Elegant som at se en cykelrytter, der etablerer et udbrud.

Tyskeren spurtede mod baglinjen og lagde kuglen smart ind foran mål, hvor Kasper Fisker kunne passere Jesper Hansen til 1-0.

Den aktion blev udslagsgivende i en kamp, hvor FC Midtjylland ikke havde marginalerne i de afgørende sekvenser.

Allerede i kampens første minut troede det feststemte hjemmepublikum, at de var på 1-0.

Zsolt Korcsmar headede et hjørnespark i nettet, men dommer Michael Tykgaard så helt korrekt, at hjemvendte Erik Sviatchenko havde rykket Anthony Jung ned.

Den vilde indledning gav en hæsblæsende første havleg, hvor Brøndby var bedst, men FC Midtjylland kom stærkt igen op mod pausen, og de burde have fået et straffespark, da Mads Døhr Thychosen blev hægtet af Benedikt Röcker i et gennembrud.

Men trods vilde protester så foblev Michael Tykgaards fløjte tavs.

Anden halvleg blev knapt så chancerig.

FC Midtjylland forsøgte i lange perioder desperat med høje bolde frem mod Brøndbys tårnhøje bagkæde, og i det spil kom Mikel Duelund og Gustav Wikheim ikke til sin ret.

Og selv forspringet på måltavlen ikke var stort, så var det aldrig for alvor i fare.