Lang farveltale - Stikker til Kronprinsens valg

Han førte Brøndby tilbage til storhed, da han i 2018 sikrede klubbens første pokaltitel i 10 år og var få minutter fra også at sikre mesterskabet.

Efter fem år i Danmark forlader tyske Alexander Zorniger nu landet for at blive træner for cypriotiske Apollon Limassol, og det sker med en farveltale på seks minutter og 30 sekunder på sin kones Instagram-profil.

Her indleder Zorniger på dansk med ordene 'Dejlige Danmark, jeg elsker dig', inden han på engelsk fortæller, at han har tænkt grundigt over sine sidste ord og har valgt at samle det i en takketale.

Alt fra Brøndbys fans til frisøren, blomsterhandleren, Lagkagehuset og centeret i Solrød Strand, til naboerne, nabobyerne, benzintanken, dyrene i zoo, bryllupsbutikken, hospitalerne, færgerne, Den Kongelige Ballet, konens veninde og mange flere bliver takket.

- Og tak til Troels Bech, der fik mig til Brøndby og også gjorde mig til en bedre person. Det var ret svært. Tak til bestyrelsen og Jan (Bech) for at støtte mig det mest af tiden, siger Zorniger også.

Zorniger forlader nu Danmark - men han blev boende mere end to år efter fyringen i Brøndby i februar 2019. Foto: Lars Poulsen

Han åbner også lidt op for en mulig fremtidsdrøm ved Storebæltsbroen.

- Broen mellem Fyn og Sjælland. Jeg vil komme tilbage en dag og købe det lille hus i midten af broen og sælge donuts og kaffe, siger Zorniger.

Han takker også tv-eksperterne Per Frimann, Peter Graulund og Flemming Povlsen for at være saglige, ligesom han takker modstanderes trænere og fans for respekten - samt DBU, der to gange har nomineret ham til årets træner.

- Jeg ved ikke, om jeg kommer i problemer på grund af det, men jeg forlader landet mandag, og så kan I nok ikke fange mig. Mange tak til Dronning Margrethe, der har sådan et vidunderligt, vidunderligt land, for at være sådan en yndefuld kvinde og landets mor.

- Og også tak til den kongelige familie - specielt Kronprins Frederik, selvom De dog har valgt den forkerte klub at holde med. Mange tak Danmark - jeg elsker dig, siger Zorniger.

Kronprins Frederik har ved flere lejligheder fortalt, at han har holdt med AGF, siden han studerede i Aarhus og boede på Marselisborg, hvor han kunne høre jublen fra stadion.

Zornigers farveltale til Danmark



Kronprins Frederik ser AGF-Vejle 0-0 i 2002. Foto: Claus Bonnerup

Kronprins Frederik var sammen med sin far Prins Henrik også til EM-finalen 1992, hvor Danmark slog Tyskland i finalen. Foto: Lars Poulsen

I 2017 var han også på plads, da kvindelandsholdet desværre tabte EM-finalen mod Holland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Zorniger var med Brøndby blandt andet med til at slå AGF 7-0 i Aarhus i august 2016, og selv efter fyringen i februar 2019 er han og familien blevet boende i Danmark.

Med trænerjobbet i Apollon Limassol kommer han til en klub, der ikke har været mester siden 2006, men har vundet sølv i både 2018 og 2021, så potentialet er enormt for klubben, der tidligere har forsøgt at hente tyskeren, men dengang takkede han nej, fordi det var midt i sæsonen.

Apollon har været i gruppespillet i Europa League fire gange siden 2014, og spiller i den kommende sæson med i Conference League-kvalifikationen, ligesom FCK og Kronprinsens yndlingsklub AGF gør det.

Zorniger har også svaret Brøndby-legenden Per Bjerregaard, der mente, at tyskeren tog fejl.

Søndag nat sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? Udover hovedfighten er der flere andre kampe. SE MED HER (Ekstra Bladet+)