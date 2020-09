Langer ud efter Wilczek: Han håner Brøndby

Kamil Wilczek har denne sommer lagt navn til det måske mest kontroversielle skifte i dansk fodbolds historie. Den tidligere Brøndby-anfører er efter en kort afstikker i Tyrkiet skiftet til FC København, og det er der selvsagt rigtig mange blå-gule-fans, der er fortørnet over. Det samme er Christian Nørgaard, fastslår han over for 3point.dk.

Christian Nørgaard og Kamil Wilczek spillede sammen i en årrække i Brøndby IF, og de var begge en del af det mandskab, der var uhyre tæt på at løbe med det danske mesterskab i 2018.

Begge spillere kunne dengang karakteriseres som fanfavoritter i Brøndby, og den slags forpligter, mener Christian Nørgaard, der af samme årsag ikke forstår Kamil Wilczeks FCK-skifte.

Hvad laver du der, Kamil? Foto: Philip Davali

- Jeg synes, det var underligt. Det var ikke rigtig ham eller Brøndby værdigt. Som jeg også har udtalt tidligere, da jeg blev linket op med FCK, så synes jeg, det er at pisse lidt på folk, der har symboliseret dig som en gud. Hvis du kysser logoet, afskærer du dig selv fra nogle valg, du skal træffe senere i karrieren

- Det var en hån mod Brøndby, og jeg synes ikke, det klæder Kamil, som jeg aldrig har haft et ondt ord at sige om i fortiden. Han er en fantastisk professionel spiller, men det valg var en ommer, siger Christian Nørgaard til 3point.dk.

Kamil Wilczek har underskrevet en aftale på tre år med FC København, og han spillede sine første minutter i den hvide trøje i søndags, da han var på banen i en testkamp mod Silkeborg IF.

26-årige Christian Nørgaard tørner til dagligt ud for Brentford FC, og tidligere på ugen forlængede midtbanespilleren sin kontrakt med London-klubben frem til sommeren 2024.

Lønningerne styrtdykker i Brøndby

Se også: Kæmpe bombe: FCK tæt på Wilczek