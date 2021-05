Laudrup om 16 års pause: - Utroligt

Brøndby vandt mandag klubbens danske mesterskab nummer 11, men det var det første siden 2005, hvor Michael Laudrup var træner.

Og snart 57-årige Laudrup glæder sig over, at det ikke længere er hans mesterskab, man skal kigge tilbage til.

- Det er utroligt, at et hold, der har domineret i så mange år, at der pludselig skal gå 16 år fra et mesterskab til et andet, siger Laudrup i et interview med TV3 Sport.

Michael Laudrup i et tidligere tv-interview. Foto: Jonas Olufson

Fan-jubel over 2021-mesterskabet. Foto: Henning Hjorth

Laudrup peger på, at man ikke kan leve på fortidens meritter, men hele tiden skal være opdateret på strategi og økonomi, og her er Midtjylland gået forbi.

Det har gjort ondt på Laudrup at se, at Brøndby i flere sæsoner har kæmpet uden for toppen.

- Det vigtigste mesterskab er altid det første, men efter det, så må det her være det næstvigtigste i Brøndbys historie, fordi det kommer efter så lang en periode, hvor Brøndby har været gennem mange problemer på og især uden for banen, siger Laudrup.

Sådan så det ud i 2005, da Brøndby senest vandt guld. Foto: Jens Dresling

Michael Laudrup var træner for Brøndby fra 2002 til 2006 og førte klubben til tre sølvmedaljer foruden guldet i 2005, hvor det også blev til sejr i pokalfinalen.

Siden har René Meulensteen, Tom Køhlert, Kent Nielsen, Henrik Jensen, Auri Skarbalius, Thomas Frank, Alexander Zorniger og Martin Retov været i cheftrænerstolen i Brøndby, inden Niels Frederiksen altså førte guldet hjem mandag.

Michael Laudrup har efter Brøndby-tiden været træner i Getafe, Spartak Moskva, Mallorca, Swansea, Lekhwiya og Al Rayyan, hvor han stoppede i 2018.

Brøndbys guld førte til mange mennesker samlet på og uden for stadion, og smittetallet efter guldfesten er stigende.