Den tidligere EM-guldvinder Lars Olsen tiltræder i nyt job hos Brøndby, hvor han skal være Head of Coaching for ungdsomsfodbolden

En legende vender hjem til Brøndby.

Den tidligere anfører og EM-vinder Lars Olsen er tilbage på Vestegnen. Her skal han fremover varetage rollen som Head of Coaching for ungdomsfodbolden i klubben.

Det skriver Brøndbyernes IF på sin hjemmeside.

Olsens arbejdsopgave bliver at skabe de bedste rammer for de unge piger og drenge fra U13-regi og opefter. En udfordring, han ser frem til at komme igang med.

- Det er med stor glæde, at jeg er tilbage i Brøndby IF, hvor jeg startede min professionelle karriere som spiller/træner for 36 år siden og nu er blevet ansat som Head of Coaching for 11-mandsfodbolden, siger Lars Olsen til hjemmesiden.

Den tidligere Superliga- og landstræner ser særligt frem til at prøve noget helt nyt indenfor fodboldverdenen efter en lang karriere som frontfigur på seniorniveau.

- Jeg har arbejdet som cheftræner på højeste niveau i ca. 17 år, så jeg finder det meget interessant og udfordrende, at skulle arbejde med noget nyt og anderledes indenfor fodbolden, med vægt på at få system/struktur på træning i hverdagen.

Lars Olsen vandt hele syv danske mesterskaber med Brøndby, hvor han spillede over to omgange i sin aktive karriere.

Han kom til klubben som 24-årig i 1985 og var med til at vinde hele fem DM-titler, inden han drog til udlandet i 1991, hvor han først spillede for tyrkiske Trabzonspor og siden Basel i Schweiz.

Forsvarsgeneralen vendte efterfølgende hjem tll Vestegnen i 1996 og fejrede yderligere to danske mesterskaber, inden støvlerne blev lagt på hylden i 1998.

Siden er fulgt en fornem trænerkarriere på både klub- og landsholdsplan. Bedst huskes han formentlig for sine succesfulde sæsoner i OB og mange år i spidsen for Færøerne.

Hans seneste job var trænerhvervet i Esbjerg, hvor han blev fyret i sommeren 2020 efter uoverensstemmelser med spillertruppen.

